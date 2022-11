Mehran Karimi Nasseri, en 2004. image: keystone

L'homme qui a inspiré le film Le Terminal est mort à l'aéroport de Paris

L'homme qui a inspiré le personnage de Tom Hanks dans le film Le Terminal est décédé samedi à l'aéroport Roissy-Charles de Gaule. Mehran Karimi Nasseri y a vécu entre 1988 et 2006. Il y était retourné pour y mourir.

Réfugié iranien, Karim Nasseri avait passé 18 ans à l'aéroport Paris-Charles de Gaule, à Roissy, coincé dans une situation administrative kafkaïenne qui l'empêchait de quitter la zone. Il y est décédé samedi, à l'âge de 77 ans. L'histoire exceptionnelle de Karim Nasseri avait inspiré Hollywood pour le film Le Terminal, avec Tom Hanks.

Karim Nasseri, né en 1945 en Iran, est arrivé au Royaume-Uni en 1973 pour ses études, avant de rentrer au pays. Là, militant contre le Shah, il a été arrêté pour ses opinions politiques, arrêté, torturé puis expulsé.

Il se fait voler ses papiers

Revenu en Europe avec le statut de réfugié, les choses ont commencé à se compliquer pour le pauvre homme. Baladé d'un pays à l'autre durant des années, les choses deviennent encore plus compliquées en 1988. Lors d'une escale à Paris, il se fait voler ses papiers et ne peut plus prouver son identité. Ne pouvant toujours pas rentrer en Iran, il est bloqué en France.

N'ayant pas autorisation de fouler le sol français, Karim Nasseri établit carrément domicile à l'aéroport de Paris-Roissy et y vit entre 1988 et 2006. Il avait fini par y être surnommé «Sir Alfred». Son histoire n'est toutefois pas claire et lui-même a fait des déclarations contradictoires sur son aventure.

Un film français, puis américain

Entre-temps, devenu une petite célébrité, il donne de nombreuses interviews et attire l'attention. Sa situation fait l'object d'un premier film français en 1993, Tombés du ciel (avec Jean Rochefort), avant de devenir mondialement célèbre avec le film américain Le Terminal, sorti en 2004. Mehran Karimi Nasseri, qui avait écrit un livre sur son histoire, a produit le film avec Tom Hanks.

Bien que les autorités et l'avocat de Nasseri aient clarifié son statut juridique au fil des ans et qu'il aurait théoriquement pu entrer en France, il a préféré rester à l'aéroport. Ce n'est qu'en 2006 qu'il l'a quitté en raison de problèmes médicaux.

Il a ensuite vécu dans des foyers pour sans-abri et dans des hôtels mis à sa disposition, grâce à l'argent obtenu des droits littéraire et cinématographiques de son histoire.

Il y a quelques semaines, Mehran Karimi Nasseri est retourné à l'aéroport de Roissy, avant d'y décéder le 12 novembre, à l'âge de 77 ans. «Il est mort d’une cause naturelle peu avant midi au terminal 2F», a indiqué le Huffington post.

(con/acu)