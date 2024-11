Notre-Dame de Paris s'apprête à retrouver le «monde entier»

La réouverture de la cathédrale marquera l'aboutissement d'un chantier de restauration titanesque, lancé après l'incendie du 15 avril 2019 qui a notamment ravagé la toiture et la charpente de ce chef d'oeuvre de l'art gothique du XIIe siècle, qui compte parmi les monuments les plus visités en Europe.

«Nous nous trouvons dans une situation d'avant-guerre»

Un expert compare la situation actuelle en Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale. A ses yeux, les démocraties occidentales devraient se réveiller après l'élection de Donald Trump.

La guerre en Ukraine dure depuis plus d'un an et demi et ne semble pas devoir prendre fin de sitôt. Pour Karl Schlögel, expert militaire allemand, le risque de conflit généralisé augmente dans un Occident confronté à des menaces internes et externes. Il s'est exprimé dans la presse locale allemande et ne mâche pas ses mots: