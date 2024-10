Notre-Dame, Paris, 17 février 2024. Image: AP

Notre-Dame de Paris va enfin rouvrir, mais il y a une surprise qui dérange

La ministre de la Culture Rachida Dati suscite un vif débat avec sa proposition de faire payer l'entrée de la cathédrale Notre-Dame de Paris à sa réouverture prévue en décembre, cinq ans et demi après un incendie dévastateur.

Devra-t-on payer pour visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui rouvrira ses portes en décembre, cinq ans et demi après l’incendie qui a failli détruire le plus célèbre, le plus aimé des monuments français? C’est la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui jette ce pavé dans l’eau bénite. Dans un entretien mercredi au Figaro, elle propose de faire payer un droit d’entrée de cinq euros aux touristes – les fidèles seraient exemptés de cette taxe qui ne dit pas son nom.

L’idée, c’est que l’engouement pour Notre-Dame, qui s’annonce considérable à compter de sa réouverture, profite au patrimoine religieux français, dont l’Etat et les communes sont parties prenantes s’agissant du bâti. Seulement voilà, l’Etat et plus encore les communes sont à sec. Faute d’argent pour les entretenir ou les restaurer, de nombreux édifices religieux tombent en ruines dans l’Hexagone, au grand dam des Français attachés à ce patrimoine à la fois sentimental et identitaire.

Stéphane Bern est aux anges

Rachida Dati, à qui l’on passerait tout, tant sa personnalité plaît bien plus qu’elle n’irrite, n’a sans doute pas fait cette proposition sans s’assurer de soutiens en haut lieu. Interrogé à ce propos jeudi sur France Inter, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, qui est aussi ministre des cultes, a dit banco.

Le Monsieur Patrimoine, Stéphane Bern, est aux anges. Lui qui, le premier, avait prêché, alors dans le désert, pour cette solution, est enfin écouté.

Les cinq euros demandés aux touristes permettraient de faire beaucoup de petits. C'est le vœu de Rachida Dati.

«Avec cinq euros seulement par visiteur, on récolterait 75 millions d’euros par an. Ainsi, Notre-Dame de Paris sauverait toutes les églises de Paris et de France. Ce serait un magnifique symbole. Notre-Dame a réveillé notre attention pour le patrimoine religieux, qui appartient à tous les Français, quelle que soit leur confession.» Rachida Dati, au Figaro

«Retournez à la messe!»

Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Pour une fois, la fracture n’est pas entre la droite et la gauche, mais entre deux visions de l’accès à la fois au sacré et au bien commun. Si un conservateur comme Bruno Retailleau, bien vu de la droite chrétienne, est favorable au cinq euros, la journaliste et éditorialiste Eugénie Bastié, qu’on lit dans Le Figaro et qu’on entend à Europe 1, sur une ligne conservatrice elle aussi, en combat l’idée. Sur son compte X, elle écrit avec exaltation:

«Depuis le Moyen Age, les cathédrales sont un lieu de passage et de vie où l’on entre gratuitement, quelle que soit sa condition. Notre-Dame telle que l’a chantée Victor Hugo, c’est l’asile des manants et des saltimbanques.» Eugénie Bastié

Contre l’esprit consumériste, elle ajoute:

«Les cathédrales n’ont pas été construites pour les touristes chinois, mais par de gens qui suaient sang et eau pour la gloire de Dieu et le rayonnement de la chrétienté. Si vous voulez sauver les églises, retournez à la messe!» Eugénie Bastié

L'allié communiste

La catholique Eugénie Bastié trouve un allié chez le sénateur communiste Pierre Ouzoulias. Sur BFMTV, ce dernier ne manque pas de rappeler que, depuis 1789, l’année de la Révolution française:

«Le patrimoine religieux est le patrimoine de la nation» Pierre Ouzoulias, sénateur communiste

Pour cet élu de gauche, qui se réfère à la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, la laïcité garantit la gratuité de l’entrée des lieux de culte et n’autorise pas de distinguer entre croyants et non croyants parmi les visiteurs. D'ailleurs, sur quels critères se basera-t-on pour décider de qui paie de qui ne paie pas les cinq euros? Devra-t-on produire un certificat de baptême à l’entrée?, demande, caustique, le sénateur communiste.

Voici ce qu'on paie ailleurs

D’autres pays de culture chrétienne font payer des droits d’entrée dans les plus monuments religieux les plus prestigieux. Une cagnotte qui profite à l’ensemble du «parc» ecclésiastique, argumentent les partisans de l’entrée payante. Qui font valoir que cinq euros sont une somme bien modeste comparée aux 35, 26 et 12 euros qu’il faut débourser pour visiter respectivement l’abbaye de Westminster à Londres, la Sagrada Familia à Barcelone et la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle.



Si Notre-Dame devient payante, ceux qui, avant l'incendie, venaient y trouver la paix, échappant momentanément à la fureur ambiante, se diront que quelque chose est perdu. Mais que l'essentiel est sauf: la cathédrale.