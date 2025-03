Une vieille bombe retrouvée: trafic ferroviaire perturbé à Paris

Trump a un nouveau caprice et des Suisses sont dans le coup

Melania et Ivanka se livrent une «guerre» secrète

L’iPhone confond les mots «raciste» et «Trump»: on a testé

Le trafic ferroviaire est totalement interrompu vendredi au départ et à l'arrivée de Gare du Nord à Paris après la découverte d'une bombe de la Deuxième Guerre mondiale sur la commune de Saint-Denis, «au milieu des voies», indique la SNCF.

Trump a fait un cadeau très inattendu à Zelensky

Aux premières loges de ce qui se joue, le journaliste ukrainien Denis Trubetskoy décrit l'impact de la politique de confrontation du président américain Donald Trump sur les chances de survie politique de Volodymyr Zelensky.

Au cours des derniers mois, l'équipe de Volodymyr Zelensky a travaillé jour et nuit pour établir une relation étroite avec son nouvel homologue américain, Donald Trump. Mais après l'esclandre de vendredi dernier dans le bureau ovale, on ne peut que constater l'échec de la tentative de Zelensky de rallier Trump à la cause de l'Ukraine.