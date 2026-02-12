Le Louvre a été victime d’une fraude à «plus de 10 millions d’euros»

Neuf personnes ont été interpellées, mardi, soupçonnées d'escroquerie à la billetterie au préjudice du musée parisien, ainsi que du château de Versailles, a indiqué jeudi le parquet de Paris. Il estime le préjudice pour le Louvre «à plus de 10 millions d'euros».

Le Louvre est de nouveau déstabilisé, cette fois par une perte financière catastrophique. Le musée parisien avait déjà fait parler de lui à l'automne 2025 en raison d'un casse spectaculaire qui avait fait le tour de la planète, avec un butin estimé à 88 millions d'euros. Cette fois, on parle d’une escroquerie à la billetterie, estimée «à plus de 10 millions d'euros».

Parmi les 9 suspects interpellés mardi figurent notamment deux agents du musée, des guides touristiques, ainsi qu'une personne «soupçonnée d'avoir organisé le réseau», précise encore le ministère public.

Pour la fraude à la billetterie, à ce stade des investigations, la justice a saisi plus de 957 000 euros en espèces, ainsi que 486 000 euros sur différents comptes bancaires.

Les mis en cause sont soupçonnés d'avoir investi une partie du fruit de leur escroquerie «dans de l'immobilier, tant en France qu'à Dubaï», détaille le parquet de Paris.

Les interpellations, révélées par le journal Le Parisien, ont eu lieu dans le cadre d'une commission rogatoire et d'une information judiciaire diligentée par deux juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.

L'enquête a débuté par une plainte du Louvre en décembre 2024, avisant la Sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière au sujet d'un couple de guides chinois au musée.

Réemploi des tickets

Ces derniers faisaient entrer des groupes de touristes chinois «en fraudant la billetterie, les guides réutilisant plusieurs fois les mêmes tickets pour des personnes différentes». D'autres guides ont ensuite été soupçonnés «des mêmes pratiques», pointe le ministère public.

Un dispositif de «surveillances» et «écoutes» a confirmé les suspicions du musée, notamment sur le réemploi des tickets à plusieurs reprises. Les investigations ont également conduit à «soupçonner des complices au sein du Louvre», à qui «les guides pouvaient remettre du numéraire en échange de ne pas procéder aux contrôles», développe le parquet de Paris.

Ce dernier a ouvert une information judiciaire le 2 juin 2025 pour «escroquerie en bande organisée», «blanchiment en bande organisée», «corruption publique active et passive», «aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée» et «usage de faux administratif». (sda/ats/afp)