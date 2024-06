Les enfoirés dévoilent leur hymne 2024

Le disque et le DVD du spectacle seront mis en vente le 2 mars, le lendemain de la diffusion télévisée. Chaque vente d'albums et de DVD représente 17 repas rapportés aux Restos du Cœur.

On a tout essayé Ou presque Ou presque, encore allez Alors on va crier Qu'on reste Nous on reste jusqu'au dernier

Et cet hymne, coécrit par Patrick Bruel et Ycare, ancien candidat de l'émission Nouvelle Star, promet alors leur engagement: ils n'arrêteront pas de lutter contre la précarité:

Cette première strophe rappelle le premier hymne des Enfoirés en 1986. Il était écrit par Jean-Jacques Goldman pour l'association de Coluche. Cette première strophe nous rappelle que son combat est toujours important et aujourd'hui plus que jamais nécessaire, malgré les 73 000 bénévoles qui s'investissent dans l'association. En effet, le délégué général des Restos du coeur, Jean-Yves Troy, annonçait en novembre déjà que:

Si tu entends nos voix C'est qu'on est encore là À compter les saisons Tu reviens comme l'hiver Nous on te voudrait pépère Au chaud dans ta maison Si c'est vrai qu'on s'amuse Les années nous accusent D'une énième chanson 35 ans déjà qu'aujourd'hui plus le droit D'avoir faim d'avoir froid

L'hymne des Restos du cœur vient de sortir et nous rappelle crûment cette vérité: l'insécurité alimentaire est plus grande que jamais.

10 façons dont Trump et Biden pourraient ruiner leur débat

Le 45e et 46e président des Etats-Unis s'apprêtent à (re)croiser le fer, jeudi soir, sur la chaîne CNN. Petit récap' des scénarios les plus catastrophiques et parfois, hélas, les plus probables.

Quatre ans après les premières tentatives infructueuses de tenir un débat civilisé en direct, les Américains ont bien raison de s'attendre au pire pour cette nouvelle tentative. Quatre ans, c'est très long. Donald Trump et Joe Biden sont non seulement plus vieux, mais aussi plus sourds, moins alertes et encore moins bons joueurs (si c'est possible) que lors de la présidentielle précédente. Voici comment l'un et l'autre pourraient faire pécloter ce moment hautement démocratique.