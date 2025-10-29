assez ensoleillé
International
Pays-Bas

Les Néerlandais votent, l’Europe observe la poussée populiste

Voici pourquoi le suspense électoral est total aux Pays-Bas

Les Néerlandais votent dans un scrutin où l’extrême droite de Geert Wilders pourrait créer la surprise.
29.10.2025, 09:5929.10.2025, 09:59

Les bureaux de vote ont ouvert tôt mercredi aux Pays-Bas pour des élections législatives anticipées, qui devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout en Europe.

Le scrutin s'annonce serré avec quatre partis de tous bords qui se tenaient dans un mouchoir de poche dans les derniers sondages, avec à leur tête le mouvement d'extrême droite de Geert Wilders (PVV), détracteur de l'immigration et de l'islam.

epa12488293 Leading candidates Dilan Yesilgoz (VVD), Geert Wilders (PVV), Rob Jetten (D66), and Henri Bontenbal (CDA) before the start of the NOS Final Debate in the Hague, Netherlands, 28 October 202 ...
Les principaux candidats Dilan Yesilgoz (VVD), Geert Wilders (PVV), Rob Jetten (D66) et Henri Bontenbal (CDA). Keystone

Mais trois autres formations ont comblé l'écart ces derniers jours et talonnent le Parti pour la liberté (PVV) de Wilders.

«Il est impossible de prédire pour l'instant qui pourrait remporter les élections, car quatre partis sont à égalité pour la première place», a indiqué à l'AFP Sarah de Lange, professeure de sciences politiques à l'Université de Leyde.

«De plus, plus de 50% des électeurs néerlandais sont encore indécis»

Une chose est quasiment sûre: Wilders ne sera pas premier ministre, quel que soit le résultat. (jah/ats)

