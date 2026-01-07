La santé mentale de Nick Reiner risque d'être au centre de l'affaire. Keystone

Le fils de Rob Reiner risque la peine de mort

Nick Reiner, fils du réalisateur de Quand Harry rencontre Sally, comparaît mercredi pour le meurtre de ses parents. Il risque la prison à vie voire la peine de mort, pas formellement abolie en Californie où il est jugé.

Le fils du réalisateur américain Rob Reiner doit comparaître mercredi devant un tribunal de Los Angeles, où il pourrait plaider non coupable pour le meurtre de ses parents à l'arme blanche. Agé de 32 ans, Nick Reiner est accusé de meurtre avec préméditation, pour ce double homicide qui a bouleversé Hollywood le mois dernier.

Les corps de son père, cinéaste de renom à qui l'on doit notamment Quand Harry rencontre Sally et Des hommes d'honneur, et de sa mère Michele Singer Reiner, ont été retrouvés sans vie le 14 décembre, dans leur villa du quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles. Le réalisateur de 78 ans et sa femme de 70 ans ont été poignardés à mort.

La santé mentale de leur cadet, Nick, qui a des antécédents de toxicomanie et a été diagnostiqué comme schizophrène il y a plusieurs années, risque d'être au centre de cette affaire. L'audience de mercredi doit être brève et doit permettre de l'informer des poursuites engagées à son encontre, ainsi que des droits dont il dispose. Sa défense pourra également choisir d'indiquer s'il plaide coupable ou non.

L'affaire doit être traitée avec «retenue et dignité», a estimé en décembre son avocat, Alan Jackson, en évoquant une «tragédie dévastatrice qui a frappé la famille Reiner». Le dossier «soulève des questions très complexes et très graves. Elles doivent être traitées, examinées, étudiées et analysées de manière approfondie, mais avec beaucoup de prudence»", avait-il insisté.

Une dispute lors d'une fête

Nick Reiner risque l'emprisonnement à perpétuité incompressible, voire la peine de mort, car elle n'est pas formellement abolie en Californie - l'Etat démocrate a seulement instauré un moratorium sur les exécutions capitales depuis 2019. Le fils Reiner vivait dans une dépendance sur la propriété de ses parents.

La veille des meurtres, il aurait perturbé une fête organisée par l'humoriste Conan O'Brien, où il était invité avec ses parents, selon les médias américains. Le fils et son père s'y seraient violemment disputés, selon le New York Times.

Selon les confidences d'une source proche de la famille au quotidien new-yorkais, le couple Reiner devait dîner avec l'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle le jour de la tragédie, et semblait avoir pris rendez-vous pour un massage ce jour-là.

Un masseur s'est rendu à leur domicile, n'a pas obtenu de réponse et a donc contacté leur fille, Romy Reiner, selon le journal. C'est elle qui a découvert le corps de son père, avant que les ambulanciers ne trouvent le cadavre de sa mère.

La police a arrêté Nick Reiner à plusieurs kilomètres du lieu du crime plus tard dans la nuit. (jzs/afp)