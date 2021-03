International

Pays-Bas

Pays Bas: le Premier ministre libéral Rutte remporte les législatives



Pays Bas: le Premier ministre libéral Rutte remporte les législatives

Image: sda

Le parti du chef de gouvernement et les centristes pro-européens du D 66 sont les vainqueurs des législatives, marquées par une forte participation, malgré la crise du Covid19.

Dix ans après son accession au pouvoir, Mark Rutte a réussi son pari: son Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD, libéral) reste bien le plus fort aux Pays-Bas. Le premier ministre gardera ainsi la main sur la formation de sa quatrième coalition successive.

Les estimations dans la soirée donnaient au parti VVD 36 sièges de députés sur les 150 de la Deuxième Chambre. Un gain de trois sièges qui représente une belle victoire pour le chef du gouvernement.

Premier ministre «Téflon»

Surnommé le Premier ministre «Téflon» pour sa capacité à sortir indemne des crises politiques, Mark Rutte a pourtant été contraint de démissionner en janvier après que des milliers de parents ont été accusés à tort de fraude aux allocations familiales. Son gouvernement est toutefois resté en place pour s'occuper des affaires courantes.

La surprise D66

C’est une autre formation qui aura créé la vraie surprise de ce scrutin : D66, le parti centriste, libéral et social emmené par la ministre du commerce et de la coopération, Sigrid Kaag. Il devient le deuxième du pays avec vingt-sept sièges (+8). C’est le meilleur score depuis 25 ans pour cette formation qui se caractérise par son fort attachement au projet européen. D'autant plus surprenant dans un royaume marqué par sa défiance à l’égard de l'Union européenne.

Image: sda

Sigrid Kaag s'empare de voix de gauche et de droite

Diplomate multilingue de 59 ans, qui a notamment fait carrière aux Nations unies, elle est devenue une figure très populaire qui, à l’évidence, a su glaner des voix tant à droite qu’à gauche.

Biggest party @VVD 💪🏻



Biggest winner @D66 ✊🏻



➡️ Liberals who govern & stay in character win ! #TK2021



💃🏼 Congrats ! 🕺 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) March 17, 2021

Pour preuve le net recul de deux importantes formations de gauche, les écologistes de GroenLinks (huit sièges, – 6) et du Parti socialiste (SP, gauche radicale, huit, – 6). Le Parti de défense des animaux, généralement classé à gauche, demeure à son niveau de 2017 (cinq députés) tandis que le Parti du travail (PVDA, social-démocrate), sévèrement sanctionné il y a quatre ans, stagne, lui, à 9 sièges. (ats/ga)

Cela pourrait aussi vous intéresser: Une étude teste l'efficacité du mélange des vaccins contre le Covid Link zum Artikel