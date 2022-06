Lilibet Diana Mountbatten Windsor est le deuxième enfant du couple formé par le Prince Harry et Meghan Markle. Image: twitter

People

Harry et Meghan dévoilent un portrait inédit de leur petite Lilibet

Toute souriante sur le terrain de la maison des Sussex, pendant sa fête d'anniversaire, l'arrière-petite-fille de la reine Elizabeth II porte une robe bleu poudré et un nœud sur sa chevelure rousse.

Samedi, la fille du duc et de la duchesse de Sussex, Lilibet Diana Mountbatten Windsor, a eu un an, et la famille a publié un nouveau portrait de la petite soeur d'Archie, pour fêter son anniversaire.

Selon plusieurs médias britanniques, de la famille et des amis proches du couple ont assisté à un pique-nique intime et décontracté dans le jardin de Windsor, la résidence principale de la famille royale.

Les invités ont pu déguster un gâteau préparé par Claire Ptak - de la boulangerie Violet, située à l'est de Londres - la même que celle qui a réalisé le gâteau de mariage du prince Harry et de Meghan Markle pour leurs noces de 2018.

Le Duc et la Duchesse étaient à Londres pour célébrer le jubilé de platine de la reine, qui s'est étendu sur quatre jours dans tout le Royaume-Uni.

Le prince Harry et Meghan Markle ont été aperçus en train de regarder la parade du drapeau depuis le bureau du major général, jeudi. Et vendredi, ils ont assisté au service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul.

Comme le rapporte Vogue, leur apparition au Royaume-Uni fut pour le moins furtive. En effet, la petite famille de 4 est déjà rentrée chez elle à Montecito, en Californie.