Brad Pitt obtient la garde partagée de ses six enfants avec Angelina Jolie

Brad Pitt, en guerre contre Angelina Jolie, obtient la garde partagée



Image: AP Invision

Après près de cinq ans de bataille judiciaire, l’acteur est finalement parvenu à obtenir la garde partagée des enfants. Au grand dam d’Angelina Jolie.

Selon un de ses proches, «Brad Pitt est soulagé». Il a obtenu de la Cour qu’elle lui accorde la garde partagée de ses six enfants, Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Vivienne et Knox. Depuis la séparation de la star avec Angelina Jolie, en 2016, le doute planait sur le sort réservé à la tribu, puisque des contentieux entre Brad Pitt et son fils aîné semblaient avoir déclenché la rupture.

Selon Page Six, il s’agit cependant d’une décision provisoire, car Angelina Jolie compte bien continuer le combat afin de faire infléchir le juge John Ouderkirk. Celui-ci s’est prononcé après des mois de témoignages des services sociaux, des baby-sitters et des proches de l’ancien couple phare d’Hollywood.

Selon une source de la publication newyorkaise, «un changement important a été apporté aux accords de garde sur la base d'une décision extrêmement détaillée prise par le juge. Brad essayait simplement d'avoir plus de temps avec ses enfants - et il est clair qu'Angie a fait tout son possible pour empêcher cela».

Selon l’Associated Press, Angelina Jolie réprouve le fait que le juge Ouderkirk ait refusé de faire témoigner ses plus jeunes enfants et, de fait, ait refusé de prendre en compte des éléments déterminants pour la sécurité et le bien-être de toute la famille. La guerre entre les deux stars est donc loin d’être terminée.

Après l’annonce de sa rupture avec la star de Tomb Raider, qui a fait l’effet d’une bombe sur la planète people, Brad Pitt a confessé ses problèmes d’alcool et a entrepris une thérapie afin de s’en sortir.