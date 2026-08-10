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Christophe Lambert s'est effondré lors d'une séance de dédicaces

L&#039;acteur Christopher Lambert, notamment connu pour le film «Highlander» (1986).
L'acteur Christophe Lambert, notamment connu pour le film «Highlander» (1986).Image: Antony Jones

Christophe Lambert s'est effondré lors d'une séance de dédicaces

Christophe Lambert a fait un malaise lors d’une convention aux Etats-Unis et a dû être évacué. Malgré des nouvelles rassurantes, l’acteur a finalement annulé sa présence le dernier jour de l'événement.
10.08.2026, 14:0210.08.2026, 14:05
Un article de
t-online

Inquiétude autour de Christophe Lambert. Lors de la convention de pop culture «Steel City Con», à Pittsburgh, aux Etats-Unis, l'acteur a perdu connaissance pendant une séance de dédicaces et a dû être évacué du hall d'exposition en ambulance, relate le portail d'actualités américain TMZ en se référant à un témoin oculaire

Avant cette confirmation, l'organisateur de l'événement avait sobrement annoncé sur Facebook:

«Christophe Lambert a dû quitter l'événement pour des raisons personnelles. La date de son retour n'est pas encore fixée. La séance photo a été annulée.»

Une nouvelle annulation

Un porte-parole de Christophe Lambert a ensuite expliqué à TMZ que l'acteur de 69 ans se portait «à merveille» et se reposait dans sa chambre d'hôtel. Il a évoqué comme cause un simple concours de circonstances: Christophe Lambert n'aurait pas dormi la nuit précédente et aurait à peine mangé dans la journée, ce qui aurait entraîné une chute de son taux de sucre dans le sang.

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Malgré cet incident, l'acteur ne semblait pas vouloir, dans un premier temps, quitter la convention prématurément. Sur le compte Instagram de l'événement, il avait été annoncé qu'il reviendrait le dimanche. Mais dimanche soir, une nouvelle mise à jour indiquait:

«Christophe Lambert ne peut pas venir. Il le regrette»

Aucune autre information n'a été communiquée.

Christophe Lambert a bâti sa réputation de figure culte en 1986 avec le rôle de l'immortel Connor MacLeod dans le film «Highlander». Plusieurs suites ont suivi. Il est également connu pour avoir incarné Tarzan dans «Greystoke: la légende de Tarzan», ainsi que pour l'adaptation cinématographique de «Mortal Kombat» en 1995. (dra, trad.ysc)

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