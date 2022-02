People

Les Island Boys mêlés à une affaire de meurtre

La villa des jumeaux rappeurs a été perquisitionnée. Un ami du duo qui squattait chez eux est suspecté d’être l’auteur du meurtre d’une fillette de 8 ans.

Le duo de créatures tatouées nous avait ensorcelé l'année dernière avec leur «tube»: «I'm an Island Boy.» D'ailleurs, chez watson, il nous arrive encore de la fredonner dans les couloirs.

Cours de rattrapage pour les retardataires👇👇👇

Mais ceux dont Internet s'est moqué pendant des mois sont désormais dans une situation délicate. Leur maison en Floride a été perquisitionnée par une équipe des SWAT, lundi 7 février. Selon le site Complex, un ami des jumeaux qui squattait chez eux depuis quelques jours a été arrêté et est suspecté d’être l’auteur du meurtre d’une fillette de 8 ans.

Le Bureau du Shérif du conté de Palm Beach a confirmé qu’Andrew James Thomas, 20 ans, a été identifié dans une fusillade ayant causé la mort de Ronziyah Atkins, une fille de 8 ans qui jouait devant chez elle. Elle a été touchée par une balle perdue. La police avait un mandat pour fouiller la maison des Island Boys mais les deux rappeurs au talent non négligeable ne sont pas concernés par l'enquête (ouf!). Ça reste une belle et sordide occasion de les remettre dans la lumière.

Alex Vanegas, l’un des jumeaux, a expliqué à la chaîne de télévision locale WPBF avoir pleuré en découvrant les faits reprochés à son ami d’enfance. En 2019, James Thomas avait déjà été arrêté pour vol à main armée et condamné à six ans de mise à l’épreuve.

Cette actualité nous a forcément replongé dans leur compte Instagram et d'après leurs derniers posts, tout roule pour eux: ils ont enfin réalisé un clip pour leur tube «I'm an Island Boy» et YouTube leur a envoyé une plaque pour les féliciter d'avoir atteint les 100'000 abonnés.

Le clip, c'est fait. Maintenant, faut régler le problème de son... attention aux👂

Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire...

1 / 31 Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire... source: reddit