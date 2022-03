Le couple a fait un don de trois millions de dollars en plus de l'appel au don lancé. L'argent récolté servira à soutenir l'aide humanitaire et les familles de réfugiés ukrainiens. Selon les dernières estimations de l'ONU, dix millions de personnes ont fui leur foyer. (sia)

«Les Ukrainiens sont un peuple fier et courageux qui mérite notre aide en ces temps difficiles»

L'actrice, notamment connue pour son rôle dans le film Friends with Benefits , «n'a jamais été aussi fière d'être Ukrainienne», peut-on lire dans la description qui accompagne la vidéo.

Leur engagement auprès de la cause ukrainienne leur a valu les remerciements du président Zelensky lui-même, sur Twitter, rapporte BFM TV . Sur l'image qui accompagne le tweet, on peut voir le couple en pleine conversation avec le président ukrainien. 👇

Le 4 mars dernier, Mila Kunis et son mari Ashton Kutcher ont lancé un appel au don dans une vidéo publiée sur la plateforme GoFundMe . Leur objectif? Aider l'Ukraine et les civils victimes de l'invasion russe. Pour l'heure, le couple a réussi à lever 35 millions de dollars.

Ukraine: Mila Kunis et Ashton Kutcher ont récolté 35 millions de dollars

Plus de «International»

Le président Zelensky a remercié le couple pour leur initiative. Ces derniers ont donné 3 millions de dollars à l'Ukraine et ont lancé un appel au don afin de venir en aide aux Ukrainiens.

Un an après l'Evergiven, un porte-conteneurs échoue sur la côte américaine

Les plus lus

Les Ukrainiens filent se réfugier dans une station de ski huppée

Depuis que Poutine a déclenché les hostilités, des Ukrainiens se réfugient dans les montagnes, dans la station de ski huppée de Bukovel.

Le reportage de la journaliste et écrivaine Florence Aubenas, paru dans Le Monde, nous ouvre les portes d'un endroit où des Ukrainiens se cachent pour éviter les bombardements et les tirs. Loin du tumulte de la guerre, loin de la grande faucheuse harnachée à la folie pure de Poutine, la station de ski de Bukovel a stoppé ses téléskis et s'est murée dans le silence. Elle renferme une poignée de citoyens dans l'attente d'un retour au calme.