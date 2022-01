Image: twitter

Le nouveau chéri de Kim K. et la copine de Kanye ont déjà... posé ensemble

Le comédien Pete Davidson, en couple avec Kim Kardashian, et l'actrice Julia Fox, qui roucoule avec Kanye West, ont posé ensemble pour une séance photo inspirée de Barbie.

Le monde est décidément vraiment très très petit. Surtout dans le milieu du showbiz américain. Et ce n'est pas les anciens époux et futurs divorcés Kim Kardashian et Kanye West qui vont dire le contraire. Pete Davidson, le nouveau mec de Kim et Julia Fox, la chérie de Ye, ont déjà posé en tant que Ken et Barbie (ce n'est pas une blague) pour un photoshoot organisé par LE magazine «ultra hype» Paper, il y a deux ans.

Le comédien de l'émission satirique américaine «Saturday Night Live», âgé de 28 ans, a posé en tant que Ken, le célèbre compagnon de la poupée iconique aux côtés de Fox, 31 ans, qui a enfilé des perruques blondes et plusieurs tenues roses, incarnant la fameuse poupée Barbie.

Bien qu'ils se soient tous les deux retrouvés en couverture de la publication, seule l'interview de Pete Davidson avait été publiée dans les colonnes du magazine.

Il est possible que Julia Fox et l'ex-chéri de l'actrice Kate Beckinsale (il a pour habitude de ne sortir qu'avec des célébrités très connues et très belles) aient fréquenté les mêmes cercles à l'époque, puisque Fox a joué aux côtés d'Adam Sandler dans le film de 2019 «Uncut Gems».

D'ailleurs, le film a été produit par l'ami de Pete, Sebastian Bear-McClard, qui n'est autre que le mari de la mannequin et actrice Emily Ratajkowski (en effet, quel mic-mac, mais c'est Hollywood!).

Que c'est beau, l'Amour avec un grand A...

Comme le rapporte Page Six, la relation entre Davidson avec Kim Kardashian, 41 ans, semble se passer de manière idyllique, puisque le couple est actuellement en vacances aux Bahamas.

Et pendant ce temps-là, Julia Fox et Kanye West, 44 ans, ont été repérés lors d'un rendez-vous à Miami le week-end dernier (à Nouvel An), avant de s'envoler pour New York, où ils ont passé une autre soirée ensemble mardi. Voilà voilà.