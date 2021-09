La star de la téléréalité, Kim Kardashian, lors de sa montée des marches au Met Gala à New-York. Image: Keystone

Kim K, Rihanna et Billie Eilish ont retourné le tapis du Met Gala

Après une pause d’un an, l’événement mode par excellence, le gala du Metropolitan Museum of Art à New York, est de retour.

Le Met Gala, c'est un peu la cérémonie des Oscars dédiée à la mode. Chaque année, les célébrités du monde entier s'y pressent pour venir présenter leurs plus belles tenues et monter les marches emblématiques du Metropolitan Museum of Art (Musée d'art métropolitain) à New York.

Au programme de la soirée, la première depuis 2019, un événement mené d'une main de fer (dans un gant de velour) par Anna Wintour, la rédactrice en chef du prestigieux magazine Vogue:

Vaccination indispensable pour tous les invités;

pour tous les invités; Nourriture vegan au menu;

au menu; Et, un défilé de vêtements à la fois élégants, fastueux et excentriques.

Quelques unes des tenues et arrivées les plus marquantes

La transformation du rappeur Lil Nas X sur le tapis blanc de l'événement: Vidéo: YouTube/Variety

L'arrivée du «co-président» de la soirée, l'acteur Timothée Chalamet: Vidéo: YouTube/Variety

(jch)