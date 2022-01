Un dernier hommage publique a été rendu aux frères Bogdanoff

Non vaccinés, Igor et Grichka Bogdanoff sont tombés malades du Covid autour du 15 décembre, avant d'être hospitalisés dans le même établissement, à quelques chambres l'un de l'autre. Igor est mort lundi dernier à 72 ans, moins d'une semaine après son frère Grichka. (ats/mbr)

Ils doivent ensuite être inhumés mercredi dans la plus stricte intimité dans le cimetière de Saint-Lary (sud-ouest), leur village de naissance .

La messe d'obsèques des inséparables vulgarisateurs scientifiques et animateurs de télévision a eu lieu dans l'après-midi à l'église de la Madeleine, où s'étaient notamment déroulées les obsèques du chanteur Johnny Hallyday en décembre 2017.

Deux corbillards identiques, deux cercueils côte à côte: les obsèques des jumeaux les plus célèbres de la télévision française, décédés du Covid à quelques jours d'intervalle, ont eu lieu lundi.

Et si Zemmour se voyait empêché de participer à la présidentielle?

Comme d'habitude, les Etats-Unis et la Russie peinent à se mettre d'accord

Plus de «International»

Les obsèques des frères Bogdanoff ont rassemblé lundi à Paris des proches et près d'un millier d'anonymes.

Plus de 3000 sorcières s'apprêtent à être graciées en Ecosse

Gauche désunie et «trahison» à droite: le week-end politique français

L'affaire Djokovic fait beaucoup rire Federer et Nadal😂

Record ou non, Djoko ne sera jamais le plus grand joueur de l'Histoire

Les plus lus

New York pleure 19 morts dans un des pires incendies de son histoire

L'incendie s'est déclenché à cause d'un chauffage d'appoint dans un appartement en duplex des 2 et 3ème étages, selon les pompiers de New York.

Des «enfants criaient au secours!»: au moins 19 personnes, dont neuf enfants, sont mortes dimanche, et une soixantaine ont été blessées dans un terrible incendie accidentel d'un immeuble du Bronx à New York. C'est «l'un des pires» de l'histoire récente de la mégapole.