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Pourquoi les prix des tomates chez Coop sont une exception

Eine Mitarbeiterin der COOP-Filiale in Wetzikon fuellt am 12. Oktober 2007 in der Gemueseabteilung eine Kiste mit Tomaten auf. (KEYSTONE/Martin Ruetschi)
Coop est le seul détaillant à proposer une promotion sur les tomates en grappes (image d'archives).Image: KEYSTONE

Pourquoi les prix des tomates chez Coop sont une exception

Les prix des tomates en grappes ont augmenté en mai chez tous les détaillants. Sauf chez Coop, qui propose une promotion. A l'inverse, les prix des salades Eisberg sont à la baisse.
22.05.2026, 16:5322.05.2026, 16:54

Phénomène saisonnier, les tomates en grappes ont renchéri entre avril et mai dans les supermarchés en ligne de Migros, Aldi et Lidl. Ce dernier a par ailleurs connu beaucoup de fluctuations dans ses prix pendant la période sous revue.

Dans le relevé mensuel de l'agence AWP, il ressort que les prix des tomates en grappes ont augmenté dans les supermarchés en ligne Migros (+30%), Aldi (+8%) et Lidl (+31,8%). Seule Coop propose une promotion sur le produit (-33%).

Après une victoire contre Coop, ils visent Migros

Le même phénomène s'est produit en mai de l'année dernière. A cette époque, les spécialistes de la branche maraîchère ne s'étaient guère étonnés de cette augmentation des prix: le marché des fruits et légumes frais est réglementé par un calendrier des phases d'importation. En ce qui concerne les tomates, le pays est entré dans la période où la priorité est accordée au marché suisse, ce qui signifie des coûts de production plus élevés.

«Nous sommes actuellement en pleine période de production en Suisse, ce qui signifie que le marché est approvisionné avec des tomates suisses. En conséquence, le niveau des prix à la production a changé», confirme Andreas Allenspach, directeur de Swisscofel, l'association suisse du commerce des fruits, légumes et pommes de terre.

Une offre «abondante» de salade

A l'inverse, les prix des salades Eisberg ont diminué chez Migros (-5,2%), Coop (-5%) et Lidl (-5,3%). «En raison des conditions météorologiques favorables, l'offre est abondante. Par conséquent, les prix ont baissé», explique Allenspach.

A noter que les variations de prix ont été très nombreuses chez Lidl. Toutefois, d'une manière générale, les fluctuations sont plus nombreuses chez les deux discounters que chez les deux géants de l'alimentation. (jzs/ats)

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