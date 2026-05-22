Les badauds (et le staff des TL) ont pu observer leur tram au centre de la ville. Image: montage watson

Le nouveau tram lausannois a vécu sa «première fois»

Une nouvelle étape a été franchie pour le futur tramway lausannois. La première rame est arrivée au centre-ville ce jeudi.

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«Le nouveau tram lausannois a circulé jusqu’au quartier du Flon pour la première fois» ce jeudi 21 mai, indiquent les Transports publics de la région lausannoise (TL). Sur une courte vidéo publiée par leurs soins sur Facebook et Instagram, on peut le voir venir depuis la Fnac, sise sous la tour Bel-Air, et rouler devant le l'enseigne KFC.

D'ici la fin de l'année, - la date précise est encore inconnue - le tram liera Lausanne à Renens en 15 minutes. Il a démarré début mars ses courses d'essai sur une portion du tracé, du côté Renens, puis maintenant sur la suite de son parcours.

Mais l'ouverture de la ligne est encore semée d'embuches, reconnaissent les TL dans un communiqué:

«Plusieurs étapes cruciales jalonnent encore les prochains mois: fin des travaux de génie civil et d’équipement de la ligne, livraison du reste de la flotte (10 rames au total), tests statiques et dynamiques, homologations, formation des conductrices et conducteurs, puis marches à blanc.»

Image: capture d'écran tramway lausannois

Le nouveau tram «offrira un trajet de 15 minutes entre la gare de Renens et le centre de Lausanne. Concrètement, dix stations jalonneront la ligne, longue de 4,6 kilomètres, soit une tous les 500 mètres environ. Après une année d’exploitation, 13 millions de voyageuses et voyageurs sont attendus sur la ligne», selon les TL.



Chaque rame, qui fait 2,65 mètres de large sur 45 mètres de long, pourra embarquer 300 personnes et compte 80 places assises. Le retour du tram nécessite l'adoption de nouvelles habitudes «après plus de 60 ans d’absence». Une campagne d'information est d'ores et déjà en cours. Elle rappelle une règle d'or qui sera répétée lors des portes ouvertes: le tram est toujours prioritaire, y compris sur les piétons. (hun)