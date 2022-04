Tyson est ensuite sorti de l'avion avant le décollage. Selon son porte-parole, l'homme l'a non seulement constamment harcelé, mais lui a également lancé une bouteille d'eau. La police de San Francisco a déclaré être au courant de l'incident et TMZ affirme qu'une plainte contre la star a été déposée. (sia)

Selon le média américain, le jeune homme a d'abord demandé un selfie à la star, qui a accepté. Et c'est là que les choses prennent un tout autre tournant: Le fan, visiblement très heureux, aurait harcelé et «agacé» Mike Tyson, alias Iron Mike, qui lui aurait demandé de se calmer, en vain. Le boxeur a fini par perdre patience et a ainsi roué de coups ce dernier.

Mercredi 20 avril, lors d'un vol entre San Francisco et la Floride, un jeune homme n'a en tout cas pas choisi la bonne méthode. Alors qu'il s'est retrouvé assis derrière l'ancien champion de boxe, ce dernier s'est montré un petit peu trop agaçant et a fini par subir les coups de poing de la star, rapporte TMZ .

Le jeune homme aurait «agacé» et «harcelé» l'ancien champion de boxe, qui s'est emporté et a frappé ce dernier.

