La chanteuse Louane image: Instagram

People

La chanteuse Louane aurait été droguée au GHB

La jeune femme de 25 ans a ressenti des symptômes étranges après avoir bu un verre dans un bar parisien. Des analyses sanguines sont en cours.

Lundi 13 juin, vers 19h30, la chanteuse et comédienne a bu un verre dans un café de Montmartre, à Paris, avec la nounou de ses enfants et une amie. Les trois jeunes femmes n'ont pas quitté leur table et non pas été rejointes, selon les informations du Parisien. Rapidement, Louane a ressenti des «symptômes étranges» comme des nausées, des vertiges, jusqu'aux vomissements. La jeune femme est ensuite rentrée chez elle avec difficulté, souffrant de haut-le-coeur.

Une fois à domicile, Louane a contacté son médecin et celui-ci a estimé qu'il s'agissait d'une intoxication au GHB. Il a conseillé à la chanteuse de se rendre au commissariat afin d'obtenir «une réquisition pour une prise de sang» et déterminer si elle avait été droguée.

Selon Le Parisien, après avoir été reçu au commissariat du 8e arrondissement, Louane a été dirigée vers celui du 17e pour déposer plainte et réaliser une prise de sang. L'enquête se poursuit.

De telles intoxications sont de plus en plus en courantes à Paris. Fin octobre, un mouvement #Balancetonbar s'est fait entendre sur les réseaux sociaux. Les victimes d’agression au GHB racontaient ainsi leurs mésaventures.

En Suisse romande, l'ampleur est difficile à estimer, car cette drogue ne reste que quelques heures dans l'organisme. Concrètement, sur les 815 tests réalisés en 2021, quatre présentaient des traces d'ingestion de GHB. (cru)