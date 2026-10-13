Selma Blair aurait frappé et mordu deux employés de Delta Air Lines. Image: www.imago-images.de

L'actrice Selma Blair aurait semé le chaos dans un avion

Selma Blair est poursuivie pour des violences à bord d'un vol Los Angeles-New York. Son entourage avance une «urgence médicale» pour expliquer ce comportement de la comédienne, atteinte de sclérose en plaques.

Plus de «International»

L'actrice Selma Blair est poursuivie pour des violences commises à bord d'un avion contre deux membres d'équipage. Selon des médias américains, l'Américaine de 54 ans a frappé et mordu dimanche deux employés de Delta Air Lines lors d'un vol Los Angeles-New York.

L'un d'eux a été hospitalisé pour évaluer son état de santé. Arrêtée par la police de l'aéroport international John F. Kennedy à l'arrivée du vol vers 23h00, elle a donné des coups de pied au visage, au cou et à la poitrine d'une policière. Puis, conduite à l'hôpital, elle a frappé de la même manière une infirmière à la poitrine, selon un document judiciaire.

«Une urgence médicale»

Pour les faits intervenus pendant le vol, Selma Blair a reçu lundi du FBI une citation à comparaître devant le tribunal des infractions mineures de l'arrondissement Brooklyn pour deux chefs d'agression, a indiqué une source judiciaire fédérale. Aucune date n'a été fixée pour cette comparution.

Elle a par ailleurs été présentée dans la soirée devant un tribunal de l'Etat de New York situé dans le Queens, où elle s'est vu notifier sa mise en accusation pour les agressions de la policière et de l'infirmière. Une nouvelle audience est fixée au 19 janvier 2027.

«Selma a été victime d'une urgence médicale qui a provoqué le comportement allégué», a commenté l'attachée de presse de l'actrice dans un communiqué.

«Elle a immédiatement reçu des soins médicaux et se trouve actuellement dans un état stable»

La compagnie aérienne n'a pas donné plus d'informations sur ce qui s'est produit dans l'avion ni sur l'état de santé de son personnel. Elle indique appliquer «une politique de tolérance zéro envers tout comportement perturbateur ou illégal, car la sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours notre priorité absolue».

Atteinte de sclérose en plaques

Révélée par son rôle dans Sexe Intentions (1999), adaptation des Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, Selma Blair a ensuite joué dans la comédie Allumeuses! (2002), avec Cameron Diaz et Christina Applegate, ou encore le film de superhéros Hellboy (2004) de Guillermo del Toro.

Elle est atteinte de sclérose en plaques. En 2016, elle avait été évacuée d'un avion sur une civière et hospitalisée après une crise en vol. «J'ai mélangé de l'alcool avec des médicaments et cela m'a fait perdre conscience et amenée à dire et faire des choses que je regrette profondément», avait-elle ensuite expliqué à Vanity Fair.

Dans ses mémoires publiés en 2022, l'actrice avait raconté avoir mordu plusieurs célébrités, dont Kate Moss, souvent dans des contextes où elle avait consommé de l'alcool. (jzs/ats/afp)