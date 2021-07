Britney ne publierait pas elle-même ses mystérieux posts sur Instagram

Les internautes ne valident pas la pub de Kendall Jenner

La toile accuse la petite sœur de Kim Kardashian d'appropriation culturelle. En cause? Un récent spot où elle apparait en paysanne mexicaine.

La nouvelle pub de Kendall Jenner a beaucoup fait parler. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Comme Justin Bieber avec ses dreadlocks, elle est accusée d'appropriation culturelle.

En cause? Sa récente pub dont on vous avait parlé, à propos de sa marque de tequila 818. On l'y voit déguisée en paysanne dans une ferme d'agave à Jalisco, au Mexique. Entourée d’agriculteurs, elle porte un chapeau de cow-boy. Côté fringues, c'est un crop top blanc très moulant ainsi qu’une large …