People

L'acteur Ezra Miller disparaît avec une jeune fille

Ce n'est pas la première fois que la star de The Flash, Ezra Miller, a des ennuis avec les autorités policières. Dernier en date: sa disparition avec une jeune fille de 18 ans.

Un nouvel incident jette une ombre sur la carrière hollywoodienne d'Ezra Miller. Après son arrestation au printemps dernier pour agression, l'acteur non binaire de la saga Animaux fantastiques aurait disparu en compagnie de Tokata Iron Eyes, une militante écologiste de 18 ans. Ezra Miller la connaît depuis qu'elle a 12 ans.

Pour en savoir plus sur la précédente polémique👇 People Ezra Miller, héros des Animaux fantastiques, a été arrêté pour agression

Ezra Miller a été arrêté en avril 2022 à Hawaï. image: keystone

Comme le rapporte Fox News, les parents de Tokata accusent l'acteur de 29 ans d'avoir «manipulé psychologiquement leur enfant, de l'avoir intimidé physiquement et d'avoir mis en danger sa sécurité et son bien-être». Il aurait également administré à la jeune femme des drogues telles que le LSD et la marijuana, selon les accusations. Une ordonnance restrictive contre Ezra Miller a été émise par un tribunal.

La police n'a toutefois pas encore réussi déterminer où l'acteur et la jeune fille de 18 ans se trouvaient et ne peuvent donc pas exécuter l'injonction, comme le rapporte le Los Angeles Times. L'injonction interdit à la star de contacter et de harceler Tokata, 18 ans, et ses parents pendant 30 jours. En outre, l'acteur doit se tenir à une distance d'environ 100 mètres du domicile de la famille.

Et pendant ce temps-là, Ezra Miller se moque de la police

La police, qui n'a aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, se retrouve prise pour cible par les railleries de l'acteur. Ce dernier s'en est moqué sous forme de mèmes sur Instagram, ce qui a mené à la suspension de son compte Instagram. Mais pas avant que des captures d'écran n'atterrissent sur Twitter.

Sur les mèmes, on peut lire des phrases comme «Tu ne peux pas me toucher, je suis dans un autre univers», «Je suis à l'abri des personnes négatives et de leurs mauvaises intentions» et «Message d'une autre dimension».

La jeune femme s'est exprimée sur Instagram

Tokata a publié une déclaration dans laquelle il est dit que Ezra Miller a été «un soutien affectueux et une protection inestimable».

Sans surprise, beaucoup sont ceux qui a avoir pensé que sa déclaration avait été publiée par contrainte. Tokata a donc par la suite partagé une vidéo dans laquelle elle défendait Ezra Miller: «C'est ma vie, et je suis déçue par mes parents à tous points de vue».

Nouvelle accusation

Mais ce n'est pas tout. Selon NBC News, une mère du Massachusetts (États-Unis) a obtenu une injonction provisoire pour son enfant de douze ans contre l'acteur. Elle l'accuse de «grooming».

Qu'est-ce que le «grooming»? Grooming est le terme utilisé lors de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, ou pédopiégeage. C'est «une pratique où un adulte se "lie d’amitié" avec un enfant dans le but de commettre des abus sexuels à son encontre» wikipedia

Celle-ci aurait été délivrée sans préavis «parce que le tribunal a estimé qu'il y avait une forte probabilité de risque imminent de harcèlement».

La mère, dont le nom ne sera pas dévoilé, a déclaré qu'elle et son enfant avaient rencontré Miller en février par l'intermédiaire d'une connaissance. L'acteur avait d'abord semblé amical, mais elle s'en est rapidement méfiée à cause de la relation de l'acteur avec son enfant, à qui il aurait proposé à plusieurs reprises d'acheter des cadeaux. Le média cite la mère, qui déclare:

«Je me demandais pourquoi Ezra était là. Tu n'as rien à faire à Hollywood? Est-ce que des films de toi ne vont pas bientôt sortir?»

Et qu'en est-il de The Flash?

Après cette deuxième injonction contre Miller, c'est au tour du studio de cinéma Warner Bros, avec lequel l'acteur est sous contrat, de réagir. Le film DC The Flash, dans lequel celui-ci tient le rôle principal doit sortir en juin 2023.

Ezra Miller est le Flash dans le film Justice League (2017) de DC-Superhelden. image: warner bros. entertainment

Selon Deadline, Ezra Miller sera très probablement remplacé dans les futurs projets DC, même si aucune autre accusation n'est portée. Aucune annonce officielle n'a cependant encore été faite par le studio de cinéma. Avec The Flash, c'est tout de même un investissement de plusieurs millions qui est en jeu.

Déjà après les incidents de Hawaï, les fans ont demandé que le rôle de The Flash soit réattribué, par exemple, à Grant Gustin, qui joue déjà le rôle d'un autre super-héros dans la série télévisée du même nom.

Le dernier rôle de Miller est celui de Credence Barebone dans Les animaux fantastiques: les secrets de Dumbledore. Ce film a également été produit par Warner Bros. Lors de la première, Ezra Miller a été placé en détention provisoire.

(cmu)

Traduit et adapté de l'allemand par sia