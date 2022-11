Sean Penn offre son Oscar à Volodymyr Zelensky. image: www.imago-images.de

Sean Penn a apporté un cadeau surprenant à Volodymyr Zelensky

S'il n'a pas reçu cette distinction en tant qu'acteur, Volodymyr Zelensky a reçu un Oscar en tant que président de l'Ukraine. Sean Penn lui a donné le sien en guise de symbole.

L'ancien acteur de cinéma et actuel président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu un Oscar mardi. Le trophée tant convoité lui a été remis en cadeau par la star hollywoodienne Sean Penn, a fait savoir le service de presse de la chancellerie présidentielle. La statuette, qui appartenait à l'acteur américain, servira désormais de «symbole de la foi en la victoire» de l'Ukraine.

«Je me sens beaucoup mieux quand je sais qu'une partie de moi est ici», a déclaré le double lauréat de l'Oscar du meilleur acteur en 2004 pour Mystic River et en 2009 pour Milk. Lors de sa visite, l'acteur a informé le président de son nouveau projet de film, portant sur Zelensky et la guerre lancée contre l'Ukraine. Il en a également profité pour se rendre à Kiev pour la troisième fois cette année.

Sean Penn reçoit l'Ordre du Mérite

Sean Penn a également reçu une décoration pour sa contribution au soutien de l'Ukraine. L'homme de 62 ans, qui s'occupe des réfugiés de guerre avec son organisation humanitaire Core, a été décoré de l'ordre du mérite par Zelensky.

Avant de devenir président, en 2019, Volodymyr Zelensky a d'abord diverti les Ukrainiens en tant que comédien et acteur. Fait insolite, il n'avait aucune expérience politique. Son parcours vers la présidence ressemble étrangement au scénario de sa série télévisée populaire Serviteur du peuple, diffusée pour la première fois à la télévision ukrainienne en 2015. Dans cette comédie politique, Zelensky joue le rôle d'un enseignant qui devient soudainement président de l'Ukraine après qu'une vidéo dans laquelle il s'insurge contre la corruption dans le pays est rapidement devenue virale sur Internet.

(t-online, dpa, jdo)