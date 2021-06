Chris Brown est (encore) accusé d'avoir agressé une femme. watson

International

Chris Brown est (encore) accusé d'avoir agressé une femme

Depuis ce week-end, le chanteur fait l'objet d'une enquête pour coups et blessures envers une femme. Un énième épisode de violence qui pourrait lui valoir gros.

Un sentiment de déjà vu plane dans l'air. TMZ rapporte que le week-end du 19 au 20 juin, une femme aurait appelé les forces de l'ordre de San Fernando en Californie après avoir été agressée physiquement. Elle aurait accusé Chris Brown de l'avoir frappée derrière la tête. La puissance du poing aurait été telle qu'une partie de son tissage capillaire se serait détachée.

Selon les autorités américaines, la plaignante n'a pas présenté de blessure grave. Raison pour laquelle celles-ci n'ont pas pu arrêter le chanteur lors de leur intervention. La plainte a alors été enregistrée qu'en tant que délit et non en tant que crime. Mais cet énième épisode de violence pourrait valoir très gros au chanteur américain.

Des enquêtes qui pleuvent

C'est la deuxième fois en un an que Chris Brown fait face à la police. En 2020, une étudiante française affirmait que la célébrité internationale avait abusé d'elle un an auparavant: «Il m'a attrapée violemment par le bras, mon bras droit, sur lequel j'avais des bleus, comme la police a pu le constater Il m'a poussée dans un dressing et m'a violée», avait-elle déclaré au Parisien. Bien que «Breezy» avait nié les faits, une enquête du parquet de Paris avait été ouverte à son encontre.

Mais le doute autour de la star du R&B et à ses colères incontrôlées subsistent. Notamment depuis 2009, lorsqu'il a roué de coups sa compagne de l'époque Rihanna en rentrant d'une soirée des Grammy Awards. Suite à cet épisode, Chris Brown avait été condamné à 5 ans de prison avec sursis.

