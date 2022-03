C'est une nouvelle controverse pour Dua Lipa. Image: youtube capture d'écran

La chanteuse Dua Lipa est poursuivie en justice

La célèbre Britannique est accusée d'avoir plagié le morceau d'un groupe méconnu pour la création de son tube planétaire Levitating.

C'est un morceau que vous avez forcément déjà entendu si vous traînez sur les réseaux sociaux. Levitating, le tube mondial qui a rendu Dua Lipa encore plus «bankable» serait en réalité un morceau plagié.

Prêt à garder cette musique en tête durant les cinq prochaines heures? Vidéo: YouTube/Dua Lipa

Selon un article de TMZ publié mardi, un groupe de reggae du nom de Artikel Sound System clame que la pop star se serait fortement inspirée d'un de son morceau. La musique en question: Live Your Life sorti en 2017.

Le morceau de la controverse

Selon des documents judiciaires obtenus par le média américain, Artikel Sound System affirme que la star de 26 ans et les personnes avec lesquelles elle a travaillé ont d'abord entendu sa création avant de réaliser la leur.

Le groupe de reggae a déposé mardi une plainte à l'encontre de la chanteuse préférée d'Ursula von der Leyen pour non-respect des droits d'auteur. Il a confié à TMZ vouloir percevoir des bénéfices financiers du succès du plagiat présumé.

C'est une nouvelle controverse pour le morceau de Dua Lipa. En octobre 2020, cette dernière s'est associée à la star montante du rap DaBaby pour un remix de Levitating. Lequel a été dévoilé au public six mois plus tard sous forme d'un clip vidéo. Mais quelques mois plus tard, le rappeur américain a été retiré de la piste suite au scandale qu'ont généré ses commentaires homophobes au festival urbain Rolling Loud Miami. (mndl)