Amber Heard nie avoir fait caca dans le lit de Johnny Depp

«C'était si bizarre et si grotesque que je ne pouvais qu'en rire», avait déclaré Depp au début du procès. Starling Jenkins, l'ancien chauffeur de Depp, avait aussi déclaré qu'il avait parlé à Heard de la «surprise» qu'elle avait laissée sur le lit alors qu'il la conduisait au festival de musique. Hier, Heard a maintenu qu'ils n'en ont pas parlé du tout.

Le fameux caca est devenu l'un des moments les plus discutés du procès selon Vice . A ce sujet, Depp avait précédemment déclaré que la crotte sur le lit était trop grosse pour être celle de son petit yorkshire.

L'incident, selon Amber Heard, s'est produit alors qu'elle et ses amis se préparaient pour se rendre à Coachella, un festival de musique en Californie. Heard aurait alors posé le yorkshire, qui souffrait de problèmes digestifs, sur le lit et c'est à ce moment-là que celui-ci aurait fait ses besoins.

«Je n'étais pas non plus d'humeur à faire des farces. Ma vie était en train de s'écrouler... Je venais d'être attaquée le jour de mon 30e anniversaire par mon mari violent dont j'étais désespérément amoureuse»

En réponse à une allégation précédente selon laquelle le caca aurait été une blague «qui aurait horriblement mal tourné», Heard a répondu que «ce n'était absolument pas le cas» et qu'elle ne pensait pas que ce soit drôle.

Hier, le procès en diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard a repris sur les chapeaux de roues. De retour devant un tribunal de Virginie et au 16ᵉ jour du procès, Amber Heard dément les accusations selon lesquelles elle aurait déféqué dans le lit de Johnny Depp.

