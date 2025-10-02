Des proches pleurent leurs morts à Bogo, dans le centre des Philippines. Keystone

Philippines: le bilan du séisme grimpe à 72 morts

Les secours sont à pied d'œuvre sur l'île de Cebu, frappée par un tremblement de terre de magnitude 6,9. Les corps d'une femme et d'un enfant ont été sortis des décombres la nuit dernière.

Le bilan du violent séisme qui a frappé le centre des Philippines mardi soir est monté à 72 morts jeudi. Les secours concentrent désormais leurs efforts sur l'aide aux centaines de blessés et aux milliers de sans-abris.

Les pompiers et les secouristes ont indiqué avoir dégagé dans la nuit de mercredi à jeudi le corps d'une femme et d'un enfant les décombres d'un hôtel effondré dans la ville de Bogo, près de l'épicentre du séisme de magnitude 6,9. Le corps d'une autre femme a également été mis à jour sur le site dans la journée de mercredi, ont constaté des journalistes de l'AFP. Un précédent bilan faisait état de 69 morts.

Les secours s'affairent à Bogo. Keystone

Le gouvernement a indiqué que 294 personnes avaient été blessées et environ 20 000 avaient fui leur domicile. Près de 600 logements ont été détruits dans le nord de l'île de Cebu, contraignant un grand nombre d'habitants à dormir dehors.

Coordonner les efforts de secours

La gouverneure de la province de Cebu, Pamela Baricuatro, a lancé jeudi un appel à l'aide pour des milliers de familles qui ont besoin d'eau potable, de nourriture, de vêtements et d'hébergements.

«De nombreuses maisons ont été détruites et de nombreuses familles ont besoin d'aide pour se rétablir [...] Elles ont besoin de notre aide, de nos prières et de notre soutien» Pamela Baricuatro sur Facebook

Le président philippin Ferdinand Marcos s'est rendu à Cebu jeudi pour inspecter les dégâts et coordonner les efforts de secours. Selon la défense civile de la région, plus de 110 000 personnes dans 42 localités touchées par le tremblement de terre ont besoin d'aide, notamment pour reconstruire leur logement et regagner leurs moyens de subsistance.

Plus de 110 000 personnes ont besoin d'aide à Bogo. Keystone

Les Philippines ont aussi subi en septembre le passage de la tempête Bualoi et du typhon Ragasa qui ont causé une quarantaine de morts ces derniers jours dans l'archipel philippin. (jzs/ats)