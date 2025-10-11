En Suisse, on trouve plus d'un million et demi de chats, et leur nombre augmente sans cesse. Image: Shutterstock

Voici où on trouve le plus de chats en Suisse

En Suisse, de plus en plus de chats sont pucés. La base de données Identitas permet de se faire une idée de la répartition des quelque 1,5 million de minets du pays. Et c'est sur l'arc lémanique que l'on recense le plus de minous.

Philipp Reich Suivez-moi

Selon la Protection suisse des animaux (PSA), notre pays abriterait actuellement entre 1,5 et 2 millions de chats domestiques. Leur nombre exact reste inconnu, car contrairement aux chiens, leur enregistrement n’est pas obligatoire.

Et cette obligation ne devrait pas arriver de sitôt. En mai dernier, le Conseil national a rejeté une motion du Conseil fédéral qui proposait de rendre le marquage et l’enregistrement des chats obligatoires.

Malgré cela, de plus en plus de chats suisses portent une puce électronique. Fin août 2025, la base de données animale Identitas en recensait environ 792 000, contre quelque 300 000 il y a dix ans.

Sur la carte, la densité féline, soit le nombre de chats par kilomètre carré, apparaît plus faible dans les régions rurales que dans les zones urbaines.



Ce contraste est trompeur car, selon Identitas, les chats sont bien plus souvent enregistrés dans les villes et les agglomérations que dans les campagnes. Au total, seul environ un tiers de la population féline du pays serait pucé.



Parmi toutes les communes suisses, c’est la ville de Zurich qui compte le plus grand nombre de chats. Plus de 18 000 y sont enregistrés, ce qui s’explique aussi par le fait que Zurich est la commune la plus peuplée du pays. Viennent ensuite Lausanne, Genève, Berne et Winterthour, d’autres centres urbains importants.



Le classement change lorsqu’on compare le nombre de chats au nombre d’habitants. Dans ce cas, la commune de Bernex, en périphérie de Genève, prend la première place. On y compte 58,2 chats pour 100 habitants. La raison est simple, la Société genevoise pour la protection des animaux y gère un vaste refuge où vivent de nombreux félins.

La plus forte densité de chats par superficie ne se trouve toutefois pas à Bernex, mais dans la commune voisine de Vernier. Dans cette commune genevoise densément peuplée, on compte environ 922 chats au kilomètre carré. La fondation SOS Chats y exploite un refuge principalement consacré aux chats.

Les races les plus populaires

Chez les propriétaires suisses, le chat domestique européen est le plus populaire. Plus de la moitié des chats enregistrés appartiennent à cette race. Viennent ensuite le chat européen à poil court, suivi des croisements issus de différentes lignées. Les Maine Coon, British Shorthair et Bengal figurent également parmi les races les plus appréciées.

Les noms les plus courants

Depuis plusieurs années, ce sont les mêmes noms qui dominent le classement. Le nom de chatte le plus populaire en Suisse est de loin Luna, suivie de Nala et de Mia. Chez les mâles, Leo arrive en tête, suivi de Filou et de Milo.

Chattes:

Luna – 11 109 Nala – 8379 Mia – 4792 Mimi – 3158 Lilly – 3048 Kira – 2950 Lucy – 2637 Mila – 2406 Stella – 1859 Mira – 1679

Chats:

Leo – 5095 Filou – 2867 Milo – 2728 Max – 2662 Charly – 2592 Mogli – 2567 Merlin – 2557 Felix – 2485 Jimmy – 2447 Baloo – 2235

Traduit de l'allemand par Joel Espi