La reine du ski alpin prend une décision radicale

Mikaela Shiffrin, meilleure skieuse de l'Histoire, a décidé de faire une croix sur une discipline. Pour encore plus cartonner dans les autres.

Rainer Sommerhalder / ch media

Mikaela Shiffrin affiche une humeur joyeuse en ce jour de pluie maussade à Salzbourg. La skieuse américaine (30 ans) confie, lors de la présentation de son équipementier Atomic, que son fiancé Aleksander Aamodt Kilde est le meilleur footballeur des deux, mais qu’elle le bat sur le sprint. «Du moins sur une très courte distance», précise-t-elle.

Sa passion pour le football est d’actualité, deux semaines avant le début de la saison de Coupe du monde de ski alpin. Car il a récemment été annoncé que Mikaela Shiffrin investissait dans une nouvelle équipe féminine à Denver, qui rejoindra la ligue professionnelle américaine à partir du printemps 2026. «Ce sera fantastique. Nous n’avons même pas encore réuni tout l’effectif, et pourtant tous les matchs à domicile sont déjà complets», s'enthousiasme la trentenaire.

«Je suis une grande fan de football»

La meilleure skieuse de l'Histoire se montre également très satisfaite de sa préparation pour la saison à venir. Elle se sent nettement plus forte que l’an dernier et dit avoir surtout beaucoup travaillé sur le slalom géant. «Et je ressens une très grande confiance dans mon entourage».

La reine et le renne. Image: keystone

Une discipline, toutefois, disparaît de son programme pourtant complet – elle qui a remporté des victoires en Coupe du monde dans toutes les spécialités. C'est ce que l'Américaine explique:

«Je ne disputerai aucune descente cet hiver, pas même aux Jeux olympiques»

Quant à un éventuel départ olympique en super-G, elle reste prudente:

«Je me laisse encore la possibilité. J’aime cette discipline et j’aimerais y revenir. Nous prendrons une décision avant les Jeux et verrons si cela a du sens.»

Larmes, traumatismes et soutien à un Viking

Que Mikaela Shiffrin, qui vit au Tyrol avec son fiancé Aleksander Aamodt Kilde, ne se lance pas dans un programme marathon à Cortina comme elle l’avait fait quatre ans plus tôt à Pékin, tient sans aucun doute à l’expérience accumulée depuis. Car la native du Colorado est, avec ses 101 victoires en Coupe du monde – dont 64 en slalom –, huit titres mondiaux et cinq globes du classement général, la skieuse la plus titrée de l’Histoire.

Mais ces dernières années, elle a aussi connu des revers. En 2022, à Pékin, elle a pris six départs sans remporter la moindre médaille. Les images sont restées dans les annales: Shiffrin, en pleurs, assise dans la neige chinoise après ses sorties dès la cinquième porte du slalom et du géant. Une scène d'autant plus frappante que l'Américaine est réputée pour sa maîtrise de la pression comme peu d’autres skieuses.

En janvier 2024, la lourde chute de son compagnon Aleksander Aamodt Kilde à Wengen a été pour elle une véritable épreuve psychologique. Dévouée, elle s’est occupée de ce colosse norvégien, souffrant de ses blessures, et a partagé intensément sa douleur.

Mikaela Shiffrin a intensément soutenu son conjoint Aleksander Aamodt Kilde, après la grave chute de celui-ci. Image: keystone

En janvier 2024 toujours, la reine du ski alpin a elle-même subi une chute traumatisante. A Cortina, sur la piste olympique, Shiffrin s’est lourdement blessée en descente, percutant de plein fouet les filets de sécurité, sans pouvoir freiner. Elle s’en est sortie sans fracture ni rupture ligamentaire, mais le choc, après son évacuation en hélicoptère, a été profond.

Encore plus marquant: son accident lors du slalom géant de Killington en novembre 2024, alors qu’elle se dirigeait vers sa centième victoire en Coupe du monde. Dans sa chute, un bâton de ski s’est vraisemblablement enfoncé de sept centimètres dans son flanc droit, frôlant son intestin de quelques millimètres. Shiffrin a ensuite déclaré qu’elle n’avait jamais ressenti une douleur aussi forte avant ça.

La terrible chute de Shiffrin à Killington, durant laquelle est s'est blessée avec un objet coupant. Image: keystone

Sur le chemin de son retour deux mois plus tard, la star a perdu le plaisir de skier, la sensation technique et la confiance en ses capacités. Sa psychologue a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique accompagné d’anxiété, qu’elle affirme avoir surmonté depuis.

«J'ai encore plus le trac avec l'âge»

Ce n’est pas la première fois que Mikaela Shiffrin évoque publiquement ses démons. Sur la plateforme en ligne Player’s Tribune, elle a livré cet été un témoignage très personnel sur ses faiblesses.

«Pourquoi fait-vous cela?», lui demande-t-on lors de la présentation d’Atomic. Sa réponse:

«J’aime parler de ma vie et partager mes expériences avec les gens, même les négatives. Cela m’aide à les surmonter»

Shiffrin, 30 ans, se voit également poser cette question: s’agira-t-il de ses derniers Jeux olympiques? Elle ne souhaite pas donner de réponse définitive. Elle hésite. «Ecrivez 50-50», dit-elle en riant. Interrogée sur le retour de sa compatriote Lindsey Vonn, 40 ans, la recordwoman de victoires répond toutefois:

«Je ne me vois pas skier à 40 ans. Mais chacun vit sa passion à sa manière. Lindsey inspire de nombreuses jeunes sportives. C’est cela qui compte.»

Mikaela Shiffrin apprécie pouvoir se confier en public, même sur des sujets douloureux. Image: keystone

Le fait que Mikaela Shiffrin n’ait plus rien à prouver à personne et puisse aborder le début de saison à Sölden (un géant le 25 octobre) sans pression ne la met pas pour autant à l’abri du trac.

«Oh oui, je suis nerveuse. Je crois même qu’avec l’âge, je le suis encore plus qu’avant»

La grande dominatrice du ski alpin explique ce phénomène par le fait qu’elle sait désormais «exactement ce que l’on doit ressentir pour être performante. Mais à mon âge, on sait aussi qu’on ne peut pas toujours atteindre cet état parfait.»

Outre les Jeux olympiques, Mikaela Shiffrin se réjouit tout particulièrement d’une étape de la Coupe du monde cet hiver: pour la première fois depuis trois ans, les épreuves techniques de Spindleruv Mlyn, en République tchèque, figurent à nouveau au calendrier. C’est là, le 11 mars 2011, deux jours avant ses 16 ans, sous l’œil de son père et entraîneur Jeff, qu’elle avait fait ses débuts en Coupe du monde.

Celui-ci est décédé en 2020 dans un accident – un drame qui a profondément marqué et fragilisé psychologiquement Mikaela Shiffrin. Là encore, elle a choisi d’en parler ouvertement et publiquement. Et désormais, elle fait tout pour rendre son père fier, là-haut.

Adaptation en français: Yoann Graber