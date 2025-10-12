assez ensoleillé12°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski alpin: Mikaela Shiffrin fait une croix sur la descente

ABD0027_20251009 - SALZBURG/BERGHEIM - ÖSTERREICH: Mikaela Shiffrin (USA) beim Atomic Media Day 2025 in Salzburg/Bergheim, am Donnerstag 9. Oktober 2025. - FOTO: APA/BARBARA GINDL
Mikaela Shiffrin lors de la journée médias de son équipementier Atomic, le 9 octobre à Salzbourg. Image: keystone

La reine du ski alpin prend une décision radicale

Mikaela Shiffrin, meilleure skieuse de l'Histoire, a décidé de faire une croix sur une discipline. Pour encore plus cartonner dans les autres.
12.10.2025, 11:58
Rainer Sommerhalder / ch media

Mikaela Shiffrin affiche une humeur joyeuse en ce jour de pluie maussade à Salzbourg. La skieuse américaine (30 ans) confie, lors de la présentation de son équipementier Atomic, que son fiancé Aleksander Aamodt Kilde est le meilleur footballeur des deux, mais qu’elle le bat sur le sprint. «Du moins sur une très courte distance», précise-t-elle.

Sa passion pour le football est d’actualité, deux semaines avant le début de la saison de Coupe du monde de ski alpin. Car il a récemment été annoncé que Mikaela Shiffrin investissait dans une nouvelle équipe féminine à Denver, qui rejoindra la ligue professionnelle américaine à partir du printemps 2026. «Ce sera fantastique. Nous n’avons même pas encore réuni tout l’effectif, et pourtant tous les matchs à domicile sont déjà complets», s'enthousiasme la trentenaire.

«Je suis une grande fan de football»

La meilleure skieuse de l'Histoire se montre également très satisfaite de sa préparation pour la saison à venir. Elle se sent nettement plus forte que l’an dernier et dit avoir surtout beaucoup travaillé sur le slalom géant. «Et je ressens une très grande confiance dans mon entourage».

epa11724424 Mikaela Shiffrin of United States with a reindeer after winning in the Women&#039;s Slalom race at the FIS Ski World Cup in Levi, Finland, 16 November 2024. EPA/Kimmo Brandt
La reine et le renne. Image: keystone

Une discipline, toutefois, disparaît de son programme pourtant complet – elle qui a remporté des victoires en Coupe du monde dans toutes les spécialités. C'est ce que l'Américaine explique:

«Je ne disputerai aucune descente cet hiver, pas même aux Jeux olympiques»

Quant à un éventuel départ olympique en super-G, elle reste prudente:

«Je me laisse encore la possibilité. J’aime cette discipline et j’aimerais y revenir. Nous prendrons une décision avant les Jeux et verrons si cela a du sens.»

Larmes, traumatismes et soutien à un Viking

Que Mikaela Shiffrin, qui vit au Tyrol avec son fiancé Aleksander Aamodt Kilde, ne se lance pas dans un programme marathon à Cortina comme elle l’avait fait quatre ans plus tôt à Pékin, tient sans aucun doute à l’expérience accumulée depuis. Car la native du Colorado est, avec ses 101 victoires en Coupe du monde – dont 64 en slalom –, huit titres mondiaux et cinq globes du classement général, la skieuse la plus titrée de l’Histoire.

Son palmarès (jusqu'en février 2025) en détail👇

Ces chiffres sur la folle carrière de Shiffrin donnent le vertige

Mais ces dernières années, elle a aussi connu des revers. En 2022, à Pékin, elle a pris six départs sans remporter la moindre médaille. Les images sont restées dans les annales: Shiffrin, en pleurs, assise dans la neige chinoise après ses sorties dès la cinquième porte du slalom et du géant. Une scène d'autant plus frappante que l'Américaine est réputée pour sa maîtrise de la pression comme peu d’autres skieuses.

En janvier 2024, la lourde chute de son compagnon Aleksander Aamodt Kilde à Wengen a été pour elle une véritable épreuve psychologique. Dévouée, elle s’est occupée de ce colosse norvégien, souffrant de ses blessures, et a partagé intensément sa douleur.

Mikaela Shiffrin, left, and Aleksander Aamodt Kilde attend the Time100 Gala, celebrating the 100 most influential people in the world, at Frederick P. Rose Hall, Jazz at Lincoln Center on Wednesday, A ...
Mikaela Shiffrin a intensément soutenu son conjoint Aleksander Aamodt Kilde, après la grave chute de celui-ci. Image: keystone

En janvier 2024 toujours, la reine du ski alpin a elle-même subi une chute traumatisante. A Cortina, sur la piste olympique, Shiffrin s’est lourdement blessée en descente, percutant de plein fouet les filets de sécurité, sans pouvoir freiner. Elle s’en est sortie sans fracture ni rupture ligamentaire, mais le choc, après son évacuation en hélicoptère, a été profond.

Encore plus marquant: son accident lors du slalom géant de Killington en novembre 2024, alors qu’elle se dirigeait vers sa centième victoire en Coupe du monde. Dans sa chute, un bâton de ski s’est vraisemblablement enfoncé de sept centimètres dans son flanc droit, frôlant son intestin de quelques millimètres. Shiffrin a ensuite déclaré qu’elle n’avait jamais ressenti une douleur aussi forte avant ça.

Mikaela Shiffrin, of the United States, crashes during the second run of a women&#039;s World Cup giant slalom skiing race, Saturday, Nov. 30, 2024, in Killington, Vt. (AP Photo/Robert F. Bukaty)
La terrible chute de Shiffrin à Killington, durant laquelle est s'est blessée avec un objet coupant. Image: keystone

Sur le chemin de son retour deux mois plus tard, la star a perdu le plaisir de skier, la sensation technique et la confiance en ses capacités. Sa psychologue a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique accompagné d’anxiété, qu’elle affirme avoir surmonté depuis.

«J'ai encore plus le trac avec l'âge»

Ce n’est pas la première fois que Mikaela Shiffrin évoque publiquement ses démons. Sur la plateforme en ligne Player’s Tribune, elle a livré cet été un témoignage très personnel sur ses faiblesses.

On en parlait ici👇

Bouleversée, Shiffrin a failli tout arrêter

«Pourquoi fait-vous cela?», lui demande-t-on lors de la présentation d’Atomic. Sa réponse:

«J’aime parler de ma vie et partager mes expériences avec les gens, même les négatives. Cela m’aide à les surmonter»

Shiffrin, 30 ans, se voit également poser cette question: s’agira-t-il de ses derniers Jeux olympiques? Elle ne souhaite pas donner de réponse définitive. Elle hésite. «Ecrivez 50-50», dit-elle en riant. Interrogée sur le retour de sa compatriote Lindsey Vonn, 40 ans, la recordwoman de victoires répond toutefois:

«Je ne me vois pas skier à 40 ans. Mais chacun vit sa passion à sa manière. Lindsey inspire de nombreuses jeunes sportives. C’est cela qui compte.»
ABD0086_20241010 - SALZBURG/BERGHEIM - ÖSTERREICH: Mikaela Shiffrin (USA) beim Atomic Media Day 2024 in Salzburg/Bergheim, am Donnerstag 10. Oktober 2024. .. - FOTO: APA/BARBARA GINDL
Mikaela Shiffrin apprécie pouvoir se confier en public, même sur des sujets douloureux. Image: keystone

Le fait que Mikaela Shiffrin n’ait plus rien à prouver à personne et puisse aborder le début de saison à Sölden (un géant le 25 octobre) sans pression ne la met pas pour autant à l’abri du trac.

«Oh oui, je suis nerveuse. Je crois même qu’avec l’âge, je le suis encore plus qu’avant»

La grande dominatrice du ski alpin explique ce phénomène par le fait qu’elle sait désormais «exactement ce que l’on doit ressentir pour être performante. Mais à mon âge, on sait aussi qu’on ne peut pas toujours atteindre cet état parfait.»

Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement

Outre les Jeux olympiques, Mikaela Shiffrin se réjouit tout particulièrement d’une étape de la Coupe du monde cet hiver: pour la première fois depuis trois ans, les épreuves techniques de Spindleruv Mlyn, en République tchèque, figurent à nouveau au calendrier. C’est là, le 11 mars 2011, deux jours avant ses 16 ans, sous l’œil de son père et entraîneur Jeff, qu’elle avait fait ses débuts en Coupe du monde.

Celui-ci est décédé en 2020 dans un accident – un drame qui a profondément marqué et fragilisé psychologiquement Mikaela Shiffrin. Là encore, elle a choisi d’en parler ouvertement et publiquement. Et désormais, elle fait tout pour rendre son père fier, là-haut.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Cette Romande réussit une prouesse dans un lieu mythique
Cette Romande réussit une prouesse dans un lieu mythique
de Yoann Graber
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
de Yoann Graber
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
de Matthias Hafen
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
de Yoann Graber
La NHL change les règles du jeu en play-offs
La NHL change les règles du jeu en play-offs
de Adrian Bürgler
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
de Rainer Sommerhalder
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
de Sven Papaux
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Xhaka a failli jouer pour la Suède
Xhaka a failli jouer pour la Suède
de Etienne Wuillemin
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
de Timo Rizzi
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
de Yoann Graber
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
de Céline Feller
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
de Irene Lustenberger
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
de Klaus Zaugg
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
de Julien Caloz
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
de Yoann Graber
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
de Rainer Sommerhalder
Un énorme danger guettait ce golfeur
Un énorme danger guettait ce golfeur
de Yoann Graber
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
de Rainer Sommerhalder
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
de Klaus Zaugg
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
de Romuald Cachod
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
2
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
de Yoann Graber
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
1
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
de Raphael Gutzwiller, Seregno
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
1
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
de Niklas Helbling
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
1
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
de Benjamin Zurmühl
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
de Julien Caloz
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
1
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Un jaguar blessé par balles a été sauvé de la noyage au Brésil
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
2
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
3
Ce Romand et sa sculpture insolite rayonnent dans le monde entier
Il indigne sa propre équipe
Francisco Galvan, cycliste pro espagnol, a pris des risques insensés sur une route à l'entraînement. Son comportement dangereux, montré dans une vidéo, a rendu furax sa formation.
C'est une vidéo qui a dû donner de l'urticaire aux responsables de la sécurité routière. Après avoir fuité sur les réseaux sociaux début octobre, elle a aussi créé un bad buzz. Et il y a de quoi.
L’article