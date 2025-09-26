James Comey est une cible de Donald Trump depuis de longues années. Image: dr

Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?

L'ancien directeur du FBI, inculpé aux Etats-Unis ce jeudi, est un ennemi de longue date de Donald Trump. L'actuel président des Etats-Unis l'avait limogé en 2017 sans ménagement. Portrait d'un homme que rien n'effraie.

James Comey n'est pas un ami de Donald Trump, ce n'est un secret pour personne. Dans l'oeil du cyclone, l'ancien boss du FBI a été formellement inculpé aux Etats-Unis pour entrave à la justice et fausses déclarations.

Limogé en 2017 de son poste par Trump himself, il s'était méfié du chef de fil des MAGA dès sa première rencontre avec lui. Face au Sénat, toujours en 2017, il lâchait un arsenal de preuves pour montrer les tentatives du clan Trump pour miner des enquêtes du FBI concernant l'ingérence russe lors des élections présidentielles.

«Le président ressentait dans ma manière de conduire l'enquête quelque chose qui exerçait sur lui une pression qu’il voulait atténuer» James Comey

Les deux hommes n'ont jamais été tendres l'un avec l'autres. Dans son bouquin (Mensonges et Vérités), James Comey évoquait un président aux méthodes mafieuses. Dans un entretien avec ABC, il le traitait de «moralement inapte».

«Pire directeur de l'histoire du FBI»

Trump n'était pas en reste, n'hésitant pas à le qualifier de «pire directeur de l'histoire du FBI», sur X, en 2018. Le président américain a enfoncé le clou sur Truth Social suite à l'inculpation de James Comey ce jeudi 25 septembre:

«L’un des pires êtres humains que ce pays ait connu»

Le torchon brûle entre les deux. Le plus ironique dans tout ça? Beaucoup avancent la thèse que Trump aurait été propulsé dans le Bureau ovale grâce à l'ancien boss du FBI. En effet, en 2016, il mène l'enquête sur le clan Clinton et notamment Hilary, grande concurrente de Donald Trump à la Maison-Blanche.

L'affaire des courriels (renommé par les médias américains «email gate») avait éclaboussé les Clinton. L'enquête s'attaquait au sujet des informations classifiées sur un serveur de messagerie privé qu'Hillary Clinton utilisait pendant son mandat de secrétaire d'Etat sous la férule de Barack Obama entre 2009 et 2013.

Ces révélations auront pour conséquence de faire basculer l'élection présidentielle de 2016. Clinton elle-même avouait à la chaîne américaine qu'elle pensait que cette enquête lui avait coûté l'élection, en mai 2017.



Prise d'otage à 15 ans

James Comey n'en était pas à son premier rodéo. Ce désormais ancien haut fonctionnaire, né à New York en 1960 et qui a passé son enfance dans le New Jersey, a vu sa vie prendre un tournant à l'âge de 15 ans. L'adolescent a été victime d'une prise d'otage en compagnie de son frère. Un criminel armé, surnommé le «violeur de Ramsey», a fait irruption dans la demeure familiale. Comey dira plus tard qu'il a senti l'arme contre l'arrière de sa tête et la mort lui traverser l'esprit.

Les deux garçons s'en étaient sortis grâce à un voisin et son chien.

Après de brillantes études à l'Université de Chicago, James Comey devient assistant des juges fédéraux à New York et en Virginie. Ses premiers faits d'arme remontent à son expérience dans le costume de procureur fédéral à Manhattan. Comey s'est frotté à la célèbre famille mafieuse Gambino. Il a contribué à poursuivre 14 membres présumés quelques semaines seulement après la mort de leur chef, John Gotti, en 2002.

Père de six enfants

Il faut dire que ce père de six enfants est un dur à cuir qui tient à son indépendance. Longtemps encarté chez les Républicains, il a travaillé sous la férule de George W. Bush avant d'être nommé à la tête du FBI par Barack Obama.

Malgré quelques passages dans le privé, notamment chez HSBC, James Comey a navigué durant trois décennies dans les cercles politico-judiciaires fédéraux, distribuant publiquement des cartons jaunes dans l'exécutif ou le judiciaire. Il est parvenu à projeter une image de fidèle serviteur du droit, lui qui est aussi un renard de la politique.



Au fil du temps, il a irrité tous les bords politiques, ce qui est peut-être la meilleure preuve qu'il n'a épargné personne.