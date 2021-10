A Londres, deux policiers d'une même unité sont inculpés de viol

International

Viol et meurtre à Londres: deux policiers d'une même unité sont inculpés



Accusée de ne pas assez protéger les femmes dans l'espace public, la police de Londres est au coeur d'une crise de confiance de la part de la population.

Un policier londonien a été inculpé de viol, a annoncé la police de la capitale britannique dimanche, quelques jours après la condamnation à vie d'un de ses collègues pour viol et meurtre. Cette affaire avait profondément ému au Royaume-Uni.

Le policier, David Carrick, 46 ans, a été arrêté samedi dans le comté de l'Hertfordshire (nord de Londres), a précisé la Metropolitan Police, qui l'a suspendu le jour même. Il comparaîtra lundi devant un tribunal.

L'affaire du meurtre et du viol de Sarah Everard

Ce policier fait partie de l'unité de la police de Londres chargée de la protection du Parlement et des représentations diplomatiques. C'est l'unité à laquelle appartenait Wayne Couzens, un policier de 48 ans condamné jeudi à la prison à perpétuité pour le viol et le meurtre en mars d'une Londonienne, Sarah Everard, qu'il avait menottée lors d'une fausse arrestation, avant de l'enlever, de la violer et de la tuer.

Le meurtre de la britannique avait semé l'effroi au Royaume-Uni. Des milliers de femmes avaient confié sur les réseaux sociaux avoir été menacées ou agressées dans l'espace public, appelant les responsables politiques à agir.

La réaction de Boris Johnson

L'affaire Sarah Everard a plongé la police dans la tourmente: accusée d'avoir ignoré une série de signaux alarmants sur le condamné, elle se retrouve au coeur d'une crise de confiance de la part de la population.

Dimanche, le Premier ministre britannique Boris Johnson a reconnu que la justice n'en faisait pas assez pour poursuivre les agressions sexuelles visant les femmes. Mais il a appelé «les femmes de tous âges à faire confiance à la police» qui, a-t-il estimé, fait «majoritairement un travail fantastique». (ats/jch)

