Un policier attaqué au couteau à Paris

L'agression n'a «pas de motivation terroriste à ce stade, ni de lien avec les Jeux olympiques», qui s'ouvrent dans une semaine, a précisé le préfet de police. L'agresseur, «un étranger en situation régulière âgé de 27 ans et inconnu des services de renseignement», a été «très sérieusement blessé» et s'est trouvé «en arrêt cardiaque», a-t-il ajouté devant la presse. Il a été touché au ventre.

L'agresseur avait été refoulé d'une boutique Louis Vuitton située à proximité et la police est intervenue. «A la vue de la police, l'homme a pris la fuite un couteau à la main et, lors d'une volte-face, a blessé un policier à l'oreille», selon une source policière.

Un policier a été blessé au couteau jeudi soir à Paris. L'assaillant a été maîtrisé et grièvement blessé par balle par un membre des forces de l'ordre.

Les faits se sont déroulés dans le 20e arrondissement de la capitale française ce mercredi. Un véhicule a percuté la terrasse du bar Le Ramus aux alentours de 19h00. Il y a plusieurs blessés et une personne décédée.

Un automobiliste a foncé sur la terrasse d'un café du 20e arrondissement de Paris mercredi, pour une raison indéterminée à ce stade, faisant un mort et six blessés. Trois personnes se trouvaient en urgence absolue et trois en urgence relative. Cet événement survient à moins de dix jours de l'ouverture des Jeux olympiques dans la capitale.