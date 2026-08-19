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France: le corps brûlé de l'influenceuse Sonia Bellina retrouvé

Le corps carbonisé d'une influenceuse découvert en France

Très suivie sur TikTok, Sonia Bellina a été retrouvée morte près de Nîmes (F). Deux hommes ont été interpellés mercredi.
19.08.2026, 16:0419.08.2026, 16:04

Le corps partiellement calciné retrouvé dans des vignes à Saint-Gilles (Gard) a été identifié comme celui d'une «influenceuse» de 29 ans et deux suspects ont été interpellés dans le cadre de l'enquête ouverte pour assassinat, a annoncé mercredi le parquet de Nîmes.

Les deux hommes, interpellés mercredi, ont été «placés en garde à vue en raison d'éléments laissant suspecter leur participation aux faits, directe ou indirecte» a précisé dans un communiqué la procureure de Nîmes, Cécile Gensac. Le 12 août le corps «partiellement carbonisé» d'une femme avait été retrouvé dans des vignes à Saint-Gilles, petit village à une vingtaine de kilomètres de Nîmes.

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«Le retour de l'expertise ADN permet de confirmer», ajoute le parquet, que la victime est bien une «influenceuse de réseaux sociaux âgée de 29 ans» identifiée par plusieurs médias comme Sonia Bellina, suivie par plus de 250 000 personnes sur TikTok L'identité de la jeune femme a été «largement relayée depuis 48 heures», à la suite notamment des «déclarations de sa famille inquiète de la disparition» de la victime domiciliée à Nîmes, a précisé le parquet.

L&#039;influenceuse Sonia Bellina a été retrouvée morte en France.
Sonia BellinaImage: X

Le quotidien Midi Libre avait interrogé une femme présentée comme la grande soeur de la victime. «Elle est tombée sur un mauvais gars au mauvais moment», affirmait-elle dans une vidéo sur le site internet du journal.

Evoquant les réactions de certains internautes sur les réseaux sociaux après la disparition inquiétante de la victime, elle a dénoncé un «harcèlement». «Il y a des messages affreux», a-t-elle dit à propos de commentaires injurieux concernant sa soeur. (jzs/afp)

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