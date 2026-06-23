Un important dispositif policier a été mis en place. Keystone

Une fusillade à Montréal fait trois morts dont le suspect

Trois personnes ont perdu la vie dans une fusillade survenue lundi à Montréal, au Canada. Les autorités n'ont pas évoqué un éventuel mobile, mais, selon les médias canadiens, le tireur a laissé derrière lui un manifeste «incel», une mouvance masculiniste.

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Trois personnes, un habitant, un policier et l'assaillant, ont été tuées lundi à Montréal lors d'une fusillade. Les faits se sont déroulés à la mi-journée dans un quartier où se trouvent de nombreux commerces et restaurants juifs, mais les autorités n'ont pas expliqué leurs circonstances ni évoqué un éventuel mobile.

La police a expliqué qu'elle avait été prévenue par téléphone par un témoin ayant signalé la présence d'une personne en train d'utiliser un fusil. Un important dispositif policier a été mis en place un peu avant midi (18h00 en Suisse). Les habitants ont été appelés à rester chez eux et l'autoroute urbaine proche a été fermée à la circulation. Le périmètre a été déclaré sécurisé un peu plus de trois heures plus tard.

Carney «consterné»

L'unique suspect «a été abattu», a expliqué lors d'une conférence de presse le chef de la police de Montréal (SPVM), Fady Dagher, qui a fait état d'un échange de coups de feu entre les policiers et l'assaillant. Une policière a également été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger.

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, s'est déclaré sur le réseau social X «consterné d'apprendre qu'un policier et un civil ont été tués et que d'autres personnes ont été blessées lors d'une fusillade survenue [...] à Montréal», ajoutant «exprimer [sa] reconnaissance» envers les «courageux policiers».

Manifeste incel

«Pour l'instant, on ne connaît pas le mobile derrière tout cela», a déclaré à la chaîne Radio-Canada Ian Lafrenière, ministre de la sécurité intérieure du Québec, peu après l'annonce des tirs. Le média ajoute que le tireur avait laissé derrière lui un manifeste «incel», une mouvance masculiniste.

En 2018, un homme se revendiquant de la mouvance «incel», composée d'hommes célibataires qui se prétendent rejetés par les femmes, qu'ils jugent responsables de leur célibat, avait tué 11 personnes, surtout des femmes, au cours d'une attaque à Toronto. (ats)