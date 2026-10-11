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La Pologne s’alarme de menaces contre Tusk

epa13289207 Polish Prime Minister Donald Tusk attends a meeting at the Chancellery of the Prime Minister in Warsaw, Poland, 08 October 2026. The meeting was convened in response to incidents of violen ...
Le Premier ministre polonais Donald Tusk, visé par de possibles menaces d’assassinat.Keystone

La Pologne s’alarme de menaces contre Tusk

Les autorités polonaises prennent au sérieux des informations sur de possibles tentatives d’assassinat visant le Premier ministre et le ministre de la Défense. Les services de sécurité ont été mobilisés dimanche.
11.10.2026, 14:1211.10.2026, 14:12

Le ministère polonais de l'intérieur a annoncé dimanche une réunion des autorités au Centre antiterroriste de l'Agence de sécurité intérieure (ABW). Une annonce faite après la réception par la police d'informations sur de possibles tentatives d'assassinat visant le Premier ministre et le ministre de la défense.

«Un rapport concernant une possible tentative d'assassinat visant le Premier ministre Donald Tusk, ainsi que le vice-Premier ministre et ministre de la défense nationale Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a été transmis à la police par l'intermédiaire du Service de protection de l'État (SOP)», a déclaré la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Karolina Galecka, lors d'un point de presse.

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«Le ministre de l'intérieur (...) et le ministre coordinateur des services spéciaux (...) ont ordonné le lancement de mesures» à ce sujet, a-t-elle par ailleurs écrit sur X.

Elle a précisé que des responsables de la police, du service de protection de l'Etat et de l'Agence de sécurité intérieure participaient à la réunion dimanche.

«Nous traitons cette affaire avec le plus grand sérieux», a déclaré ensuite aux journalistes le porte-parole du ministre-coordinateur des services spéciaux, Jacek Dobrzynski.

«Mois après mois, année après année, de plus en plus de menaces et de messages inquiétants de toutes sortes parviennent à la police, au SOP et aux services concernant la Pologne et les Polonais», a-t-il indiqué. «Dans ce cas, nous parlons d'une forte probabilité que ces menaces puissent réellement être mises à exécution», a-t-il ajouté.

Etat d'alerte

La Pologne, pays membre de l'Otan et de l'UE situé sur le flanc oriental des deux blocs, est en état d'alerte après plusieurs agressions à l'arme blanche ou tentatives impliquant des mineurs ou jeunes adultes dans des écoles et lycées, depuis la rentrée de septembre.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a dénoncé jeudi un «culte de la violence omniprésent dans le monde» et qui «a atteint la Pologne». (tib/ats)

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source: sda / maxim shipenkov
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