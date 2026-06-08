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Patrick Bruel placé en garde à vue: ce que l'on sait

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Patrick Bruel va devoir s'expliquer devant les enquêteurs.Image: www.imago-images.de

Patrick Bruel placé en garde à vue: ce que l'on sait

Patrick Bruel a été placé en garde à vue lundi matin. Les enquêteurs doivent l'interroger sur plusieurs accusations remontant jusqu'aux années 1990.
08.06.2026, 09:3408.06.2026, 09:38

Le chanteur et comédien Patrick Bruel a été placé en garde à vue ce lundi matin dans les locaux de la police judiciaire à Paris. Selon les informations de franceinfo, l'artiste de 67 ans est entendu dans le cadre de plusieurs plaintes pour violences sexuelles centralisées par le parquet de Nanterre.

D'après franceinfo, les enquêteurs doivent notamment l'interroger sur plusieurs dossiers récemment portés à la connaissance de la justice.

Selon le média public, parmi eux figurent les plaintes de:

  • 1997, Acapulco (Mexique): Daniela Elstner accuse Patrick Bruel de tentative de viol et d'agression sexuelle.
  • 2000, Monaco: une journaliste culturelle a déposé une plainte pour tentative de viol.
  • 2002 et 2003: une ancienne salariée du label de Patrick Bruel l'accuse de deux agressions sexuelles.
  • 2008, Metz: une plainte a été déposée pour des faits remontant à cette année-là. La nature exacte des accusations n'est pas précisée dans l'article de franceinfo.
  • 2012, Dinard (Ille-et-Vilaine): une femme accuse le chanteur de viol lors d'un festival de cinéma. Selon franceinfo, ce dossier a été transféré du parquet de Saint-Malo à celui de Nanterre.

Pas pour Flavie Flament

En revanche, certaines procédures ne seront pas abordées durant cette garde à vue. C'est notamment le cas de la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'animatrice Flavie Flament, ainsi que de dossiers déjà connus du parquet de Nanterre.

Selon franceinfo, la garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. A son issue, Patrick Bruel pourra soit être remis en liberté, soit être présenté à un magistrat.

L'artiste conteste l'ensemble des accusations portées contre lui. Son avocat, Christophe Ingrain, affirme que son client n'a «jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel» et qu'il n'a «jamais outrepassé un refus».

Nouveau revers pour Patrick Bruel

Cette audition intervient dans un contexte de forte pression médiatique. Après la publication de plusieurs témoignages par Mediapart ces derniers mois, plusieurs représentations parisiennes de sa pièce ont été annulées. Une grande partie de sa tournée prévue cet été a également été supprimée, tandis que l'artiste s'est retiré de la troupe des Enfoirés, rapporte franceinfo. (jah)

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