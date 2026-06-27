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L’Allemagne face au possible retour du service militaire obligatoire

L’Allemagne face au possible retour du service militaire obligatoire

Faute de volontaires suffisants pour renforcer la Bundeswehr, Berlin devra décider d’ici juillet 2027 s’il rétablit la conscription.
27.06.2026, 08:1027.06.2026, 08:10
epa13041606 German Defense Minister Boris Pistorius (L) and Inspector General of the Bundeswehr, General Carsten Breuer (R) during a visit to the Air Force Force Protection Regiment at Upjever Air Bas ...
Le gouvernement veut porter les effectifs militaires à au moins 260'000 soldats de carrière d’ici 2035.Keystone

L'Allemagne, qui peine à recruter les soldats, devra décider au plus tard en juillet 2027 d'un retour ou non au service militaire obligatoire, a dit à l'AFP un haut responsable parlementaire, Thomas Röwekamp. Berlin veut porter de 185'000 à au moins 260'000 le nombre de militaires de carrière d'ici à 2035.

Confronté à une menace russe croissante et à un allié américain imprévisible, le chancelier Friedrich Merz veut bâtir l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. A cette fin, un service militaire volontaire a été créé, ainsi qu'un recensement obligatoire pour les hommes l'année de leurs 18 ans.

Mais les premières données sont décevantes, si bien que l'idée d'une conscription pour compenser l'absence de volontaires est sur la table. La Bundeswehr n'a recruté de janvier à mai que 530 volontaires, alors que quelque 300'000 jeunes ont été contactés.

«Si nous ne parvenons pas à ces objectifs par le volontariat, nous devrons revenir à la conscription obligatoire. La décision devra être prise d'ici au 31 juillet de l'année prochaine.»
Röwekamp

Sérieux doutes

«J'ai toujours de sérieux doutes quant à notre capacité à parvenir» à ces objectifs «très ambitieux» sur la seule base du volontariat, a-t-il ajouté.

Le service obligatoire, s'il était introduit, ne concernerait pas la totalité d'une classe d'âge, estimée à environ 350'000 hommes allemands de 18 ans. Il s'agira plutôt d'une conscription chaque année du nombre de jeunes nécessaires pour atteindre les objectifs annuels de recrutement de la Bundeswehr, précise le responsable.

«Ma principale inquiétude concerne [...] l'augmentation du nombre de militaires de carrière et sous contrat, car ce sont eux qui pilotent les avions de combat, naviguent les navires, conduisent les chars ou manoeuvrent les systèmes de défense Patriot.»

Röwekamp rappelle que Berlin estime que les forces armées de la Russie seront dès 2029 prêtes à une confrontation militaire directe avec les Occidentaux. Pour lui, l'objectif de Vladimir Poutine, au-delà de sa guerre en Ukraine, est de vaincre les démocraties libérales occidentales. (sda/ats/afp)

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