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Otan: Trump a secrètement changé d'avion en Turquie

President Donald Trump switches planes at U.S. Air Force Base, RAF Mildenhall in Suffolk Eastern England, on his way back to Washington from the NATO summit in Ankara, Turkey, Wednesday, July 8, 2026. ...
Donald Trump avait fait référence à de supposées tentatives d'assassinat durant le vol retour.Keystone

Pourquoi Trump a secrètement changé d'avion en Turquie

Le président américain aurait été secrètement débarqué dans un camion pour emprunter un avion plus petit en quittant le sommet de l'Otan début juillet, révèle le Washington Post.
11.08.2026, 06:5611.08.2026, 07:00

Alors qu'il était censé se trouver à bord d'Air Force One, Donald Trump a secrètement utilisé un autre avion pour quitter le sommet de l'Otan en Turquie début juillet. La raison ? Des menaces iraniennes, a rapporté lundi le Washington Post.

Le voyage retour du président américain avait déjà été marqué par un changement de dernière minute: Donald Trump n'avait pas repris le Boeing 747 qui l'avait amené en Turquie, des inquiétudes sur la sécurité entourant ce nouveau modèle d'Air Force One, un cadeau du Qatar, ayant été émises.

FILE - Catering trucks are parked at Air Force One on the tarmac as the motorcade carrying U.S. President Donald Trump arrives on the tarmac to depart following the NATO summit at Ankara International ...
Air Force One sur le tarmac d'Ankara.Keystone

Citant un responsable américain anonyme, le Washington Post révèle désormais que, plutôt que d'utiliser l'ancien modèle de jet présidentiel, comme annoncé officiellement, après y être monté à bord sous l'oeil des caméras, Trump aurait été secrètement débarqué dans un camion pour emprunter un avion plus petit. Une fois arrivé au Royaume-Uni, il aurait alors retrouvé l'équipe de la Maison Blanche et les journalistes le suivant pour finir le trajet retour jusqu'aux Etats-Unis à bord de l'avion offert par le Qatar.

Inquiétudes concernant le nouvel avion

Selon le Washington Post, de telles précautions auraient été prises en raison de menaces de l'Iran, pays frontalier de la Turquie, contre le président américain. Si Donald Trump a nié tout risque dans un premier temps, il avait fait référence à de supposées tentatives d'assassinat durant le vol retour.

«Il y a beaucoup d'ennemis des Etats-Unis qui l'ont dans le viseur, et nous utilisons tous les outils à notre disposition pour faire face à ces menaces», a déclaré le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, dans un communiqué transmis à l'AFP. Les journalistes présents dans Air Force One avaient d'ailleurs reçu la consigne, normalement réservée aux zones de guerre, de garder les stores des hublots baissés.

La sécurité de Trump a-t-elle été efficace? «Il y a eu du cafouillage»

Des premières inquiétudes avaient été émises à propos de l'avion offert par le Qatar et que Donald Trump avait aménagé en nouvel Air Force One, qui n'était pas équipé des mêmes systèmes de sécurité que ses prédécesseurs, d'après le New York Times. (jzs/ats/afp)

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