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Trump lance les festivités pour les 250 ans des Etats-Unis

Trump transforme les 250 ans des Etats-Unis en meeting à sa gloire

Donald Trump a donné le coup d'envoi des célébrations des 250 ans des Etats-Unis avec un discours largement consacré à son propre bilan.
25.06.2026, 09:5925.06.2026, 09:59

Le président américain Donald Trump a lancé mercredi les festivités pour les 250 ans des Etats-Unis. Son discours était plus politique qu'historique ou philosophique et il n'a pas oublié de mentionner longuement ses chantiers.

L'intervention du président américain, bien que plus brève et plus mesurée que ses réunions électorales, y a tout de même ressemblé, lancée par la chanson «God bless the USA» et conclue avec le slogan «Make America Great Again», puis l'obligatoire petite danse présidentielle au son du tube «YMCA».

epa13062527 US President Donald Trump speaks at a rally to kick off the 16-day Great American State Fair as part of Washington, D.C.&#039;s celebration of the nation&#039;s 250th birthday, on the Nati ...
Trump profite des 250 ans des Etats-Unis pour se mettre en scène.Keystone

Sans beaucoup s'étendre sur les principes de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, marquant la rupture de la jeune nation américaine avec la monarchie absolue britannique, le milliardaire de 80 ans a vanté son bilan et étrillé ses prédécesseurs, mais sans aller jusqu'à lancer des insultes personnelles.

«Je suis ravi de vous dire que l'Amérique est de retour. Comme vous le savez très bien, il y a peu de temps, nous étions un pays mort. Maintenant, nous sommes le pays le plus excitant au monde», a-t-il clamé, en assurant que son gouvernement livrait «une victoire après l'autre pour le peuple américain».

Public acquis

Le public groupé sur le Mall, immense esplanade qui traverse la capitale américaine, était composé pour bonne part de partisans convaincus du président américain. La soirée a été rythmée par des survols d'avions militaires, dont le bombardier B-2 et des chasseurs F-35, tandis que l'animation musicale a été en grande partie assurée par des musiciens du corps des Marines.

epaselect epa13062461 US President Donald Trump dances after speaking at the opening concert of the Freedom 250 Great American State Fair on the National Mall in Washington, DC, USA, 24 June 2026. Num ...
Trump en fanfare.Keystone

Un grand concert était initialement prévu, mais face aux défections en cascade des artistes invités, Donald Trump avait décidé d'être lui-même la tête d'affiche.

L'ancien promoteur immobilier s'est particulièrement animé en évoquant les multiples travaux qu'il a lancés à Washington, dont la salle de bal qu'il fait construire à la Maison-Blanche, son projet de grande arche, rappelant l'arc de triomphe de Paris, et le chantier le plus commenté du moment: la réfection d'un vaste bassin jouxtant le monument dédié à Abraham Lincoln.

The stage is reflected in the sunglasses of a person attending the opening of the Great American State Fair on the National Mall, Wednesday, June 24, 2026, in Washington. (AP Photo/Jen Golbeck) Trump ...
Le public était acquis à la cause trumpiste.Keystone

Ces projets sont critiqués par l'opposition démocrate, qui reproche au républicain de vouloir marquer physiquement la capitale et de s'accaparer les célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis, au lieu d'en faire un moment d'unité nationale. (jah/ats)

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