A l'Elysée, Justin Bieber et Emmanuel Macron ont discuté politique



Justin Bieber se la joue conseiller politique auprès de Macron

Le chanteur canadien a été photographié à l’Elysée ce lundi avec sa femme. Il en aurait profité pour échanger avec Emmanuel Macron sur des sujets ultra importants qui n'avaient rien à voir avec la musique.

C'est une réunion à laquelle personne ne s'attendait. Ce lundi 21 juin, Justin Bieber a publié une photo dans laquelle il pose aux côtés de sa femme Hailey et... d'Emmanuel et Brigitte Macron. Les deux couples ont été photographiés, tous contents, devant le bureau du président français.

En visite à Paris pour la fête de la Musique, le chanteur canadien a terminé son escapade de quelques jours au cœur du palais de l'Elysée. Laquelle bâtisse a en effet inauguré l'ouverture du festival musical ayant lieu chaque été, afin de célébrer l'allègement des mesures anti-covid. Mais si Justin Bieber s'est rendu dans les locaux, cela n'avait rien à voir avec ce secteur qu'il connaît si bien.

Les Français peuvent compter sur Justin Bieber

La pop star internationale aurait personnellement demandé à rencontrer Emmanuel Macron. D'après les informations récoltées par le magazine Elle: «les deux hommes et leurs épouses auraient pris le temps de discuter, notamment de la jeunesse et des problèmes de climat». De son côté, le média français Voici affirme que la visite aurait duré une heure.

Sur instagram, les internautes français ont partagé leur étonnement: «c'est un concours d'anecdotes?», «quand tu bug devant une photo pendant 10 minutes parce que ton cerveau arrive pas a comprendre ce qu'il se passe».

Pourtant, cet entretien à l'allure «politique» avec une célébrité internationale idolâtrée des plus jeunes n'est pas le premier qu'Emmanuel Macron accepte ou organise. En 2017 déjà, il avait accueilli la chanteuse Rihanna, à l'époque désignée «personnalité humanitaire de l’année», pour débattre du climat. Et il y a quelques semaines, le président de la République s'est même mis en scène, entre blagues et musique, avec les youtubeurs McFly & Carlito. Jusqu'où ira-t-il?

