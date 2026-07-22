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Maduro de retour au tribunal à New York

People protest in support of former Venezuela President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores outside of Manhattan federal court, Wednesday, July 22, 2026, in New York.(AP Photo/Adam Gray) Venezuel ...
Des manifestants se sont rassemblés en soutien à l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro et à son épouse Cilia Flores devant le tribunal fédéral de Manhattan, mercredi 22 juillet 2026, à New York.Keystone

Maduro de retour au tribunal à New York

Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro doit comparaître mercredi devant un tribunal de New York, sa troisième apparition publique depuis sa capture par les Etats-Unis.
22.07.2026, 15:4522.07.2026, 15:45

Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro doit comparaître mercredi devant un tribunal de New York, pour ce qui sera sa troisième apparition publique depuis sa spectaculaire capture par les Etats-Unis au début de l'année à Caracas.

Détenu depuis le 3 janvier dans une prison de Brooklyn, l'ex-chef d'Etat doit être conduit devant un tribunal de Manhattan, où il est poursuivi pour trafic de drogue avec son épouse Cilia Flores.

Au cours de l'audience, les parties ont l'intention de demander à fixer la date du début de leur procès à juin 2027, selon un courrier adressé mardi au juge fédéral chargé de l'affaire, Alvin Hellerstein, par le procureur Jay Clayton.

Washington autorise le Venezuela à financer la défense de Maduro

Enlevé lors d'une spectaculaire opération militaire de l'armée américaine, impliquant quelque 150 avions et hélicoptères en plus de troupes au sol, Nicolas Maduro, 63 ans, est poursuivi aux Etats-Unis pour quatre chefs d'accusation, dont narcoterrorisme. Son épouse, 69 ans, fait face à trois chefs d'accusation.

Les deux nient les faits qui leur sont reprochés.

«Prisonnier de guerre»

Après un bras de fer avec le gouvernement américain, celui-ci a finalement donné son feu vert pour que le Venezuela paye leurs frais d'avocats, ce que l'administration a d'abord empêché en mettant en avant les sanctions internationales pesant sur le pays.

Au cours de sa première comparution à New York, peu après sa capture, Nicolas Maduro s'était présenté comme «un prisonnier de guerre».

Outre la procédure pénale qui vise l'ancien président, les familles de cinq jeunes hommes tués au Venezuela ont engagé une action en justice au civil contre lui début juillet, l'accusant d'avoir ordonné leurs exécutions dans le cadre d'un schéma plus large de violences d'Etat.

Nicolás Maduro se dit «fort et serein» depuis sa prison américaine

Depuis son départ, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a pris le pouvoir et gouverne sous pression de Washington, qui affirme être aux commandes du pays pétrolier. (sda/ats/afp)

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