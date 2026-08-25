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L'UE prête à examiner une demande d'adhésion de l'Arménie

L'UE prête à examiner une demande d'adhésion de l'Arménie

Des opposants à Vladimir Poutine sont présents en Arménie. Ici, une manifestation en soutien à l’Ukraine à Erevan. Les visages barrés sont ceux de trois des principaux propagandistes russes. T. Ter Mi ...
L'opposition à la Russie est forte en Arménie. Ici, une manifestation en faveur de l'Ukraine à Erevan.
L'Arménie envisage de déposer sa candidature à l'UE et s'éloigne toujours plus de Moscou. Bruxelles se dit prête à examiner sa demande.
25.08.2026, 16:2025.08.2026, 16:20

L'Union européenne a indiqué mardi considérer «avec intérêt» l'éventuelle demande prochaine d'adhésion de l'Arménie, qui cherche à se rapprocher des Occidentaux et s'éloigner de Moscou.

L'intérêt d'Erevan à rejoindre les 27 est «une nouvelle expression de l'attrait que l'UE exerce sur les citoyens», a affirmé mardi la porte-parole de la Commission européenne Paula Pinho. «Nous l'examinons donc avec intérêt», a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé lundi que son pays pourrait envoyer prochainement cette demande officielle d'adhésion à l'Union européenne.

Le pré carré de Moscou

La Russie voit d'un très mauvais oeil les ambitions européennes de cette ex-république soviétique du Caucase, qu'elle considère comme son pré carré.

Moscou insiste pour que l'Arménie organise d'abord un référendum sur son adhésion à l'UE, incompatible selon elle avec son maintien dans leur alliance économique commune, l'Union économique eurasiatique.

Nikol Pachinian, qui s'exprimait devant le Parlement, a répondu lundi qu'un référendum n'aurait de sens qu'une fois qu'il serait possible «d'évaluer le réalisme» d'une adhésion à l'UE. Pour cela, «l'Arménie doit d'abord déposer sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne», a-t-il estimé, sans donner toutefois de date.

Le virage européen d'Erevan a jeté un froid dans ses relations avec Moscou, qui a pris des sanctions contre l'Arménie.

La Russie a notamment interdit l'importation de produits agricoles arméniens, pour lesquels elle est un marché clé. (ats/mrs)

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