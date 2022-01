A 81 ans, la «speaker» du congrès américain est candidate à sa réélection

La présidente de la chambre des représentants Nancy Pelosi, femme la plus puissante de Washington, a annoncé être candidate à sa réélection au congrès des Etats-Unis. Image: sda

La démocrate Nancy Pelosi est membre du congrès américain depuis 1987. Elle n'a toutefois pas précisé si elle souhaitait se maintenir au poste de «speaker».

La présidente de la chambre des représentants Nancy Pelosi, femme la plus puissante de Washington, a annoncé mardi être candidate à sa réélection au congrès des Etats-Unis.

«Cette élection est cruciale. C'est notre démocratie qui est en jeu, rien de moins.» Nancy Pelosi

Dans une vidéo publiée sur Twitter, l'élue de Californie évoque l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump et les restrictions adoptées dans des Etats républicains sur l'accès au vote.

«Mais comme on dit, on ne se morfond pas, on agit», a plaidé cette habile tacticienne, qui arpente le Congrès depuis 1987 et connaît par coeur les arcanes du pouvoir. «C'est pourquoi je me présente à ma réélection», a-t-elle annoncé.

L'aile gauche démocrate pousse depuis plusieurs années pour un changement au perchoir de la chambre des représentants. Considérée comme une modérée dans sa circonscription de San Francisco, Nancy Pelosi est en grande partie responsable du passage du plan de Joe Biden sur les infrastructures ou de la grande réforme de la santé de Barack Obama.

Elle sait aussi facilement lever des millions de dollars pour les candidats démocrates aux élections parlementaires. (ats/jch)