beau temps19°
DE | FR
burger
International
Politique

Ce diplomate dézingue l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran

Un «fiasco aux proportions épiques»: ce diplomate dézingue l'accord

L’accord entre les Etats-Unis et l’Iran est loin de faire l’unanimité. Un ex-diplomate américain ayant servi sous Barack Obama estime que Washington abandonne près d’un demi-siècle de doctrine vis-à-vis de Téhéran.
18.06.2026, 07:2118.06.2026, 07:21

Cet ancien haut responsable du département d’Etat américain n'a pas mâché ses mots au moment de qualifier l’accord-cadre conclu par son pays avec l’Iran, le résumant comme un «fiasco stratégique aux proportions épiques».

L’accord, qui doit être signé vendredi en Suisse, représente «une rupture avec près de cinquante ans de politique américaine à l’égard de l’Iran, soutenue par les deux partis», a déclaré Joel Rubin à la chaîne de télévision i24news. Joel Rubin a travaillé au département d’Etat durant le mandat de l’ancien président américain Barack Obama.

L’accord-cadre marque la fin de «l’idée selon laquelle l’Iran est un acteur négatif dans la région». Joel Rubin met en garde contre un scénario dans lequel Téhéran pourrait désormais recevoir «des centaines de milliards de dollars sans aucune restriction».

Selon lui, on espère manifestement «parvenir à une forme quelconque de meilleur accord dans les 60 prochains jours, alors que l’Iran aura déjà été payé et qu’il aura déjà obtenu les avantages et les concessions prévus par l’accord», sans s’engager à fournir une contrepartie sérieuse.

C'est signé: voici ce que contient l’accord entre les Etats-Unis et l'Iran

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait déjà, par le passé, plaidé auprès du président américain Donald Trump en faveur d’une ligne plus dure à l’égard de Téhéran. En 2018, il l’avait encouragé à prendre la décision très controversée de se retirer de l’accord international sur le nucléaire iranien. Avec le recul, cette décision est également considérée par des experts israéliens de la sécurité comme une erreur stratégique.

(traduit et adapté par mbr)

L'actu internationale jour et nuit
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
4
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
de Gabriel BOUROVITCH, Paris
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
1
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
de Maria DANILOVA, Washington, Etats-Unis

Macron accueille les dirigeants du G7 en musique

Vidéo: watson
Thèmes
Objets saisis par la police lors des manifs anti-G7 à Genève
1 / 13
Objets saisis par la police lors des manifs anti-G7 à Genève
source: police genève
partager sur Facebookpartager sur X
Gavin Newsom dénonce la corruption de Donald Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Ils ont découvert un phénomène incroyable sur le comportement humain
Lorsque les gens se déplacent librement dans une pièce, ils ont de fortes chances de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on ne sait pas pourquoi.
Des chercheurs ont découvert par hasard un comportement aussi surprenant qu'inexpliqué: lorsqu'ils se déplacent librement dans un espace, les êtres humains ont une forte tendance à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, indépendamment de leur culture, de leur sexe ou du fait qu'ils soient droitiers ou gauchers.
L’article