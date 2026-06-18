Un «fiasco aux proportions épiques»: ce diplomate dézingue l'accord

L’accord entre les Etats-Unis et l’Iran est loin de faire l’unanimité. Un ex-diplomate américain ayant servi sous Barack Obama estime que Washington abandonne près d’un demi-siècle de doctrine vis-à-vis de Téhéran.

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Cet ancien haut responsable du département d’Etat américain n'a pas mâché ses mots au moment de qualifier l’accord-cadre conclu par son pays avec l’Iran, le résumant comme un «fiasco stratégique aux proportions épiques».

L’accord, qui doit être signé vendredi en Suisse, représente «une rupture avec près de cinquante ans de politique américaine à l’égard de l’Iran, soutenue par les deux partis», a déclaré Joel Rubin à la chaîne de télévision i24news. Joel Rubin a travaillé au département d’Etat durant le mandat de l’ancien président américain Barack Obama.

L’accord-cadre marque la fin de «l’idée selon laquelle l’Iran est un acteur négatif dans la région». Joel Rubin met en garde contre un scénario dans lequel Téhéran pourrait désormais recevoir «des centaines de milliards de dollars sans aucune restriction».

Selon lui, on espère manifestement «parvenir à une forme quelconque de meilleur accord dans les 60 prochains jours, alors que l’Iran aura déjà été payé et qu’il aura déjà obtenu les avantages et les concessions prévus par l’accord», sans s’engager à fournir une contrepartie sérieuse.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait déjà, par le passé, plaidé auprès du président américain Donald Trump en faveur d’une ligne plus dure à l’égard de Téhéran. En 2018, il l’avait encouragé à prendre la décision très controversée de se retirer de l’accord international sur le nucléaire iranien. Avec le recul, cette décision est également considérée par des experts israéliens de la sécurité comme une erreur stratégique.

(traduit et adapté par mbr)