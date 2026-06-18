C'est signé: voici ce que contient l’accord entre les Etats-Unis et l'Iran

Trump et l’Iran scellent un accord historique après des mois de guerre. image: getty/reuters

Après plus de trois mois de guerre, Washington et Téhéran ont signé un protocole d’accord censé ouvrir la voie à un règlement durable du conflit. Levée progressive des sanctions, réouverture du détroit d’Ormuz et contrôle du programme nucléaire iranien figurent parmi les principaux engagements.

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Les présidents américain et iranien ont chacun signé à distance mercredi soir le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à diluer son uranium enrichi dans le cadre de futures négociations, en échange de la levée des sanctions de Washington.

Washington et Téhéran sont convenus cette semaine d'un accord pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique, qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban.

Le protocole d'accord, qui inclut le front libanais, a été signé par Donald Trump, en visite en France, a indiqué à l'AFP un responsable américain. «Je viens de le signer», a-t-il dit à la presse en quittant le château de Versailles. Un responsable de la Maison-Blanche a par la suite publié une vidéo sur X où l'on voit le républicain signer l'accord au côté d'Emmanuel Macron, le pouce levé et sourire aux lèvres.

Le texte a été signé par le président iranien Massoud Pezeshkian et son homologue américain, a déclaré de son côté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.



Dans l'immédiat, cela signifie que le détroit d'Ormuz sera «instantanément» rouvert et que le blocus américain des ports iraniens prendra fin «immédiatement», a affirmé le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

Ce dernier a par ailleurs confirmé qu'une cérémonie aura lieu vendredi en Suisse pour «commémorer cet événement marquant et donner le coup d'envoi des discussions techniques». Une signature formelle par le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, était initialement prévue en Suisse à la fin de la semaine. L'accord final sera entériné par une résolution contraignante du Conseil de sécurité de l'ONU.

«Cet accord acte l'échec des Etats-Unis face à l'Iran» Mohammad Bagher Ghalibaf, à la télévision d'Etat

Le secrétaire général du Hezbollah chiite libanais pro-Téhéran, Naïm Kassem, a lui qualifié cet accord de «grande victoire» pour l'Iran, qu'il a remercié d'avoir insisté pour y inclure le front libanais. Dans un message télévisé, il a appelé à «tirer profit» de cet accord pour «expulser Israël» du Liban. Le Liban a été entraîné dans le conflit lorsque le Hezbollah a tiré le 2 mars des roquettes contre Israël en soutien à l'Iran.

Le chef du Hezbollah a également appelé le gouvernement libanais à arrêter les négociations directes avec Israël engagées depuis avril sous l'égide de Washington. Le président libanais Joseph Aoun avait auparavant assuré que le processus était «indépendant» de l'accord américano-iranien.



Période de négociations de deux mois

Le texte du protocole d'accord, lu mercredi par un haut responsable américain à des journalistes, prévoit que les Etats-Unis suspendent, dès sa signature, leurs sanctions sur la vente de pétrole iranien. Ils s'engagent également à lever l'ensemble de leurs sanctions contre Téhéran en cas de conclusion d'un accord définitif, au terme d'une période de négociations de 60 jours.

Au cours de ces deux mois, les deux pays discuteront d'un mécanisme permettant de traiter les stocks iraniens «en recourant, au minimum, à une méthode de dilution sur place sous la supervision de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique)», a souligné ce responsable, voulant y voir une «victoire majeure» pour Washington.

De son côté, selon la même source, l'Iran devra permettre dans un délai de 30 jours le plein rétablissement de la circulation maritime dans le stratégique détroit d'Ormuz, dont le blocage persistant pèse sur l'économie mondiale.

Les Etats-Unis s'engagent par ailleurs, en cas d'accord définitif, à faciliter «avec leurs partenaires régionaux», notamment du Golfe, le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement économique de l'Iran, sans que cela implique une quelconque participation financière américaine. L'Iran a publié mercredi de son côté le texte de l'accord, via l'agence de presse gouvernementale Irna.

Les pays membres du G7, réunis en France pour un sommet, ont salué dans une déclaration commune «une opportunité historique d'empêcher l'Iran d'acquérir toute arme nucléaire et de s'attaquer aux menaces liées à ses activités régionales et balistiques».

Les principaux points de l'accord Iran-Etats-Unis

Mais alors, que contient exactement cet accord? Voici les principaux points du protocole signé entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-orient, dont le contenu a été rendu public par Washington et Téhéran.

Cessation permanente des hostilités: Les Etats-Unis, l'Iran et leurs alliés respectifs «déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban». Ils s'engagent «à ne pas initier de guerre ou d'opération militaire l'un contre l'autre et à s'abstenir de la menace ou de l'usage de la force l'un contre l'autre, tout en garantissant l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban». Accord final sous 60 jours: L'Iran et les Etats-Unis «s'engagent à négocier et à conclure l'accord final dans un délai maximum de 60 jours, extensible d'un commun accord». Levée du blocus naval américain: Les Etats-Unis commenceront «immédiatement» à lever leur blocus des ports iraniens qu'ils avaient mis en place le 13 avril, et y mettront complètement fin dans un délai de 30 jours. Les Etats-Unis s'engagent en outre «à retirer leurs forces des abords de la République islamique d'Iran dans les 30 jours suivant l'accord final». Réouverture du détroit d'Ormuz: L'Iran s'engage à «assurer la sécurité du passage des navires commerciaux, sans frais pendant 60 jours uniquement, du golfe Persique vers la mer d'Oman, et inversement. Le trafic des navires commerciaux commencera immédiatement» et sera pleinement rétabli dans un délai de 30 jours, une fois le détroit d'Ormuz déminé. Plan de 300 milliards de dollars pour l'Iran: Les Etats-Unis et leurs partenaires régionaux élaboreront un plan «d'un montant d'au moins 300 milliards de dollars, destiné à la reconstruction et au développement économique» de l'Iran. Levée des sanctions: Les Etats-Unis «s'engagent à mettre fin à tous les types de sanctions» unilatérales et internationales contre l'Iran, selon un calendrier qui sera convenu dans l'accord final. En attendant, les Etats-Unis «s'engagent à rendre pleinement disponibles et utilisables les fonds et avoirs de la République islamique d'Iran gelés ou soumis à des restrictions dès la mise en oeuvre du présent protocole d'accord». De façon immédiate et jusqu'à la levée des sanctions, le département du Trésor américain délivrera «des dérogations pour l'exportation de pétrole brut iranien, de produits pétroliers et dérivés, ainsi que pour tous les services associés, y compris les transactions bancaires, les assurances, le transport, etc». Nucléaire: L'Iran réaffirme qu'il «ne se procurera ni ne développera d'armes nucléaires».Le sort de l'uranium enrichi accumulé par l'Iran sera réglé «selon un mécanisme qui sera convenu mutuellement (...) la méthodologie a minima consistant en une méthode de dilution sur place sous la supervision de l'AIEA» (Agence internationale de l'énergie atomique). En attendant cet accord final, l'Iran «maintiendra le statu quo actuel de son programme nucléaire», et les Etats-Unis «n'imposeront aucune nouvelle sanction et ne déploieront pas de forces supplémentaires dans la région».



(mbr/ats)

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