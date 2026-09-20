Trump veut un arc de triomphe militaire à Washington

Le monument doit notamment abriter des drones et des tireurs d’élite.

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Donald Trump veut faire de son futur arc de triomphe à Washington une installation militaire. Keystone

L'arc de triomphe monumental que Donald Trump souhaite faire construire sur un site historique de Washington fera également office de poste militaire. Il abritera des drones et des tireurs d'élite, a annoncé dimanche le président américain.

«J'ai accepté de transformer le magnifique arc de triomphe (...) en un complexe militaire/arc de triomphe de tout premier ordre», a déclaré Donald Trump dans un message publié sur sa plateforme Truth Social.

L'édifice devra permettre «d'abriter et de stocker un grand nombre de drones, ainsi que de les déployer rapidement», mais aussi d'accueillir des tireurs d'élite «sur le toit comme sur l'esplanade» et de conserver «d'importantes quantités de munitions pour fusils de précision», a-t-il ajouté.

«Il n'existera aucune installation comparable ailleurs dans le monde. Parmi les 59 plus grandes villes et capitales, Washington est la seule au monde à ne pas avoir d'arc de triomphe. Elle en aura désormais un, et de très loin le plus grand de tous!», a poursuivi le dirigeant américain.

Le projet d'édifice géant, prévu au bord du Potomac, près du cimetière national d'Arlington, s'inscrit dans la volonté de Donald Trump d'imprimer sa marque personnelle sur la capitale fédérale. Il suscite la controverse, l'administration Trump n'ayant pas consulté le Congrès au sujet d'une transformation aussi importante du paysage urbain de Washington.

Par ses dimensions imposantes, l'arc masquerait la perspective entre le Lincoln Memorial, l'un des monuments emblématiques de Washington, et le cimetière national d'Arlington, où reposent des centaines de milliers de militaires américains. (dal/ats/blg/afp)