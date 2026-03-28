Le FMI prêt à accorder 1,2 milliard de dollars au Pakistan

Le Fonds monétaire international a annoncé être disposé à débloquer une nouvelle aide financière de 1,2 milliard de dollars en faveur du Pakistan.

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Le FMI salue les efforts du gouvernement pour stabiliser son économie et poursuivre ses réformes. Keystone

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi qu'il était prêt à débloquer une nouvelle enveloppe de 1,2 milliard de dollars pour le Pakistan dans le cadre de ses programmes de soutien au pays.

Le Pakistan est l'un des principaux débiteurs du FMI, après l'Argentine et l'Ukraine.

L'organisation basée à Washington a salué dans un communiqué l'engagement des autorités pakistanaises à:

«Mener des politiques macroéconomiques sensées et prudentes afin de préserver les progrès récemment accomplis en matière de stabilisation macrofinancière, tout en approfondissant les réformes structurelles pour accélérer la croissance et en renforçant la protection sociale afin d'atténuer l'impact de la volatilité des prix de l'énergie sur les plus vulnérables».

Le versement doit encore être formellement approuvé par le conseil d'administration du Fonds, selon le communiqué. (dal/ats/afp)