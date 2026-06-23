Le candidat de gauche, battu dans les urnes, Ivan Cepeda avait indiqué qu'il ne reconnaîtrait sa défaite qu'à l'issue du dépouillement «pratiquement terminé». Keystone

Colombie: «Aucune irrégularité» lors du second tour de la présidentielle

Le chef de la mission d'observation électorale de l'UE en Colombie a confirmé qu'aucune irrégularité n'a été observée lors du second tour de la présidentielle, qui a vu le candidat de la droite Abelardo de la Espriella l'emporter.



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La mission d'observation électorale de l'Union européenne (MOE) a écarté mardi toute «irrégularité» lors du second tour de la présidentielle en Colombie remportée dimanche d'une courte tête par Abelardo de la Espriella.

Le candidat de gauche, le sénateur Ivan Cepeda, avait indiqué qu'il ne reconnaîtrait sa défaite qu'à l'issue du dépouillement «pratiquement terminé», selon la MOE.

L'avocat millionnaire tenant d'une droite dure possède 250 000 voix d'avance qui ne peuvent être comblées par son rival.

«Nous n'avons observé aucune irrégularité» dans le décompte, a affirmé Esteban Gonzalez Pons, chef de la mission d'observation électorale de l'UE en Colombie.

La MOE a salué la «solidité» de la démocratie colombienne, en dépit du climat de «polarisation» et de «violence» qui a marqué la campagne présidentielle.

Le Centre Carter a lui loué la «transparence» de l'organisme électoral colombien organisateur du scrutin. Ensemble avec la MOE ils ont arrêté un taux de participation de 63% des inscrits, un record.

Des manifestations émaillées d'affrontements à la police anti-émeute avaient été menées dimanche soir par des partisans de M. Cepeda qui avait, lundi, appelé «au calme». (sda/ats/afp/svp)